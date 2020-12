Schick jako Zidane ve finále LM… nebo lepší? Paráda vyvolala debatu

Chlapec z Česka se dostává do ráže. V hitovce víkendového kola bundesligy Patrik Schick ukázal svůj talent v plné kráse. Položil se do centru a vykouzlil omračující ránu z voleje. Leverkusen v tu chvíli vedl 1:0, přesto byl nakonec Bayernem donucen klesnout do kolen. Prohrál 1:2. A trefa reprezentačního útočníka? Prý lepší než podobná rána Zinedina Zidaneho z finále Ligy mistrů 2002… „Byl to instinkt,“ usmíval se Schick.