Hašek poprvé skóroval v Německu. Přispěl k výhře posledního nad prvním

Více než rok čekal na to, až si zase v soutěžním utkání kopne do balonu. Záložník Martin Hašek se během období herního půstu zaobíral mimo jiné hlavně sporem se Spartou, které jednostranně vypověděl smlouvu. Sbor rozhodců FAČR následně určil, že musí letenskému klubu zaplatit 22 milionů korun, proti čemuž se obě strany odvolaly. Sparta totiž po hráči původně požadovala dva miliony eur, tedy zhruba 52 milionů korun. V lednu proběhlo druhé řízení, nicméně nově vzniklý senát zatím verdikt, který bude v rámci České republiky pravomocný, nevynesl.

Ještě předtím, než došlo k druhému řízení, se Hašek dohodl na angažmá s posledním celkem 2. bundesligy - Würzburger Kickers. Poprvé za něj nastoupil 6. ledna, odehrál závěrečných 21 minut proti St. Pauli (1:1). Následně vyběhl jako střídající hráč ještě do utkání proti bývalým účastníkům bundesligy Braunschweigu (0:0) a Paderbornu (0:1). Do duelu na hřišti Aue (1:2) nezasáhl, proseděl ho mezi náhradníky, ale od té doby patří do základní sestavy, navíc odehrál téměř kompletní minutáž, střídal jen v závěru souboje s Düsseldorgem (2:1).

V neděli nastoupil Hašek za Würzburger posedmé a dočkal se prvního vstřeleného gólu. V 19. minutě souboje s prvním Hamburkem využil pětadvacetiletý záložník chybu soupeře na polovině hřiště, navedl si míč k pokutovému území a přízemní střelou zpoza velkého vápna překonal Svena Ulreicha v brance hostů. Kickers šli do vedení 1:0 a nastartovali se k překvapivému vítězství. Na Haškův gól navázal v 30. minutě Douglas a po přestávce zvýšil na 3:0 Patrick Sontheimer.

VIDEO| Gól Martina Haška v čase 1:19

Hamburk v závěrečné dvacetiminutovce snížil zásluhou Jeremyho Dudziaka a Bobbyho Wooda na rozdíl jediného gólu, ale vyrovnat nestihl. Lídr 2. bundesligy tak padl 2:3 a nedokázal zvítězit už v třetím utkání v řadě. Přišel navíc o vyloučeného Amadoua Onanu, po jehož faulu, za který viděl druhou žlutou kartu, byl Hašek blízko druhému gólu v zápase. Jeho pokus z trestného kopu se ale třesně do branky nevešel.

„Většinu zápasu jsme hráli velmi disciplinovaně do defenzivy a dali góly střelami z dálky. Odvedli jsme dobrou práci a vyhráli zaslouženě. Mrzí mě však inkasované góly, byly zbytečné. Znovu jsme utkání zdramatizovali, přestože jsme jasně vedli. Pro psychiku je to nicméně velmi důležité vítězství,“ uvedl po zápase trenér Würzburgeru Bernhard Trares. Jeho svěřenci zůstávají na posledním 18. místě, ale na patnáctý Osnabrück ztrácejí už jen sedm bodů.

„Od začátku jsme měli problém dostat se do hry. Sami jsme si to komplikovali. U prvního gólu jsme ztratili míč při přechodu do útoku, na konci z toho byl gól Kickers. Ani u druhé branky soupeře jsme nebránili dobře, ale tím rozhodně nechci snižovat výkon domácích. V závěru jsme se zlepšili, ale bylo už příliš pozdě. Kickers vyhráli zaslouženě, pro nás je to hořká porážka,“ přiznal kouč Hamburku Daniel Thioune.