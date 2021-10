Supertalent Bayernu Musiala: dravec s dětskou tváří a magnetem v noze

Baví se dva farmáři. „Kéž by ovce měla zuby,“ řekne první. Druhý se zamyslí. „Potom by vlci byli opatrnější.“

Jamal Musiala vypadá krotce a nevýbojně. „Tenhle hošík?“ proletí hlavou obráncům. „Bez obav. Poddá se jako ovečka.“

Osmnáctiletý záložník, na pohled křehký, mírný a pokorný, však potvrzuje starou pravdu, že první dojem klame. „No potěš,“ funí beci po 20 minutách jako kovářský měch. „Ten se do nás zakousl! Myslím, že nás rozpárá.“

„Musiala je nejnadanější a řekl bych, že i nejšikovnější fotbalista, s jakým jsem kdy hrál,“ prohlásil Robert Lewandowski. „Je tak dobrý!“ přidal se Thomas Müller. „Hlava mi to nebere.“ Manuel Neuer to shrnul: „Dělá pokroky, přímo impozantní. Patří k nejlepším v Bayernu i německé reprezentaci. Bude z něj extratřída. O tom nemám žádné pochybnosti.“

Tři nejzkušenější borci a největší persony Allianz Areny. A takhle o vás mluví.

To je větší blaho než popíjet piňakoládu s neodolatelně smyslnou Angelinou Jolie na bahamské pláži. Plout na výletní jachtě se svůdnou Scarlett Johansson, která zavýskne: „Promiň, zapomněla jsem plavky. Snad ti to nevadí.“ Snídat vafle ve Four Seasons s božskou Monikou Bellucci, jež sladce zapřede: „Je t‘aime, mon amour.“ Nebo obracet na grilu burgery s nasraným Zdeňkem Pohlreichem (každý máme jiné chutě).

Musiala se narodil ve Stuttgartu britsko-nigerijskému otci a německé matce. V sedmi letech se přestěhoval do Anglie. Od osmi byl v učení v akademii Chelsea a nápadně vynikal.

Tony Mesourini, mládežnický trenér, jenž Jamalův talent rozvíjel, vzpomínal: „Víte, kdo z něj byl úplně paf? Gareth Southgate.“

Bývalý úspěšný obránce a posledních pět let kouč Anglie byl v roce 2013 odměnou pro školáky, kteří o den později nastoupili ve finále žákovského turnaje.

„Musialovi bylo asi deset a Garetha ohromil,“ líčil Mesourini. „Po tréninku se na něj vyptával a šel se s ním seznámit. Příští ráno se konalo finále Kids Cupu ve Wembley. Vyhráli jsme 2:0 -oba góly zařídil Jamal. Trochu se mračil, před utkáním se totiž zajímal, kdo všechno dal ve Wembley hattrick. Já na to, že třeba Geoff Hurst, Gary Lineker, Alan Shearer nebo Paul Scholes. Měl v úmyslu je napodobit.“

Musiala reprezentoval Anglii na všech úrovních (U15, U16, U17 a U21). V šestnácti se rozhodl pro změnu. Přestoupil do Bayernu Mnichov. Německo zlákalo hodně anglických mladíků. Nejzářivější příklad? Jadon Sancho v BVB. Kromě něj i Emile Smith Rowe, Ryan Sessegnon či Reiss Nelson.

„A teď Jude Bellingham,“ podotkl Southgate. „Spolu s Musialou nejúžasnější fotbalový klenot. Oběma je osmnáct a excelují v Dortmundu a Bayernu.“

Jamalovi stačil rok a Hansi Flick ho pozval do áčka. „Byl neuvěřitelně nesmělý, až bázlivý,“ popsal tehdejší kouč Der FCB, který v srpnu 2021 převzal německý národní tým. „Měl jsem strach, že nevyleze ze své ulity.“

Vylezl. Když jste mu dali míč... „Už na prvních trénincích jste mohli vidět, že dokáže něco opravdu zvláštního,“ řekl defenzivní štít Joshua Kimmich. „Je nepředvídatelný a velmi dynamický. Balon ovládá jako bůh. Dravec běžící vpřed.“

Postupně mu rostlo sebevědomí. V sedmnácti oslavil debut v lize i Champions League a taky první trefy. Stal se nejmladším hráčem i střelcem v bohaté historii Bayernu. „Nechtěl jsem ho přechválit,“ uvedl Flick. „Ale po pravdě - bylo to těžké.“

Vyrostl v nečekanou oporu Bayernu. Sedmkrát skóroval a řadil se k nejschopnějším ofenzivním záložníkům bundesligy. S lehkostí kontroloval i ty nejsložitější přihrávky a elegantně kličkoval minovým polem bdělých soků. Míče rozehrával s důvtipem a pronikavou bystrostí.

Nejednou mu na dálku zatleskali předáci Müller a Lewandowski. Úspěch však není jen pocit, že jste trefili životní jackpot. Někdy přinese i vnitřní boj a trýznivé úvahy. „Tápal jsem v dilematu,“ povzdechl si Jamal. „Anglie, nebo Německo?“ Jeho hruď mohl zdobit znak obou velmoci. Prali se o něj Southgate i Jogi Löw. Nakonec ten uzel přesekl. Vybral si Die Mannschaft.

A zajásal, protože dostal pozvánku na EURO. „Mladšího hráče jsem na velký turnaj nikdy nevzal,“ konstatoval Löw. „On si to však zasloužil.“ Ruleta osudu se divoce roztočila, jak má ve zvyku, a poskakující kulička událostí přihrála Němcům do osmifinále... Angličany. „Hořce jsem se pousmál,“ řekl Musiala, jemuž přejel po tváři ještě temnější stín - Albion zvítězil 2:0.

S novou sezonou sledujeme i nového Jamala. Mnichovským volantem točí Julian Nagelsmann, 34letý trenér, který benjamínka využívá naplno. Zleva, zprava, jak je potřeba. Musiala si připsal 4 góly a 3 asistence v 7 zápasech a protivníci se většinou tváří jako admirál bez lodí. Dost kysele.

„Pokud jde o techniku a driblování, nemá se co učit,“ poznamenal Nagelsmann. „Jeho představivost v situacích jeden na jednoho nezná mezí. Jakmile má míč v moci, je připraven vyrazit. Cílem je větší rychlost a efektivita. Bezchybný první dotek, zejména při tvrdších nahrávkách a otočkách směrem k brance. Jde o to být vždy o půl kroku napřed a zaútočit. Klademe důraz na celkovou koordinaci a kontrolu. Měl by se stát šéfem svého těla i mysli.“

A to se daří, přestože mu je osmnáct a vypadá nevinně. Ovšem zdání klame. Ovečka? Koloušek? Bambi?

Ne. Šelma.