Zázrak Bayernu Musiala: mladého střelce chtěla Anglie, teď ho bere Löw

Teoreticky by mu mohl dělat tátu. Místo toho od něj dostal gól. 38letý brankář Lazia Pepe Reina se musel sklonit před 17letým zázrakem Bayernu Jamalem Musialou. Kosmopolitní ofenzivní záložník se stal historicky druhým nejmladším střelcem vyřazovací fáze Ligy mistrů. Po otci mohl hrát za Anglii, která o něj velmi stála, mladý hoch už se ale vyjádřil – volí Německo po matce.

Není příliš fotbalistů, o které by se přetahovaly takhle velké fotbalové asociace. Anglie vs. Německo. A mezi nimi 17letý kabrňák Jamal Musiala. Nedospělý kluk, který v úterý večer teprve čtvrtém startu v Lize mistrů dal svůj první gól.

V 17 letech a 363 dnech. Zítra slaví osmnáctiny... Ohromný talent pomohl Bayernu složit Lazio na Olympijském stadionu v Římě v prvním osmifinále 4:1.

Ve vyřazovací části Ligy mistrů se trefi l jen jeden mladší hráč – Bojan Krkič. V dubnu 2008 rozhodl pro Barcelonu první čtvrtfinále na Schalke. Bylo mu 17 let a 217 dní.

Musiala se narodil ve Fuldě, v malém městečku kousek od Frankfurtu. Z části německá rodina, po matce, se rozhodla vychovávat malého Jamala tam, než si svou prosadil otec, britský Nigerijec. A když hochovi bylo sedm, přestěhoval famílii do Anglie.

Musialu to od začátku táhlo k fotbalu, na předměstí Fuldy kopal za vesnický TSV Lehnerz, v Anglii šel rovnou do akademie Southamptonu, než si pro něj po pouhých čtyřech měsících přišli skauti z Chelsea. Tam talentovaný chlapec strávil dohromady devět let.

Během té doby hrával za anglické mládežnické výběry, za patnáctku dokonce nastoupil, už když mu bylo třináct. Za osmnáctku Chelsea zase v patnácti. Prostě zázrak od přírody. Loni v listopadu stihl i dva starty za anglickou jednadvacítku, ve svých sedmnácti...

Tou dobou už byl zpátky v Německu, kam se vrátil v létě 2019. Do své akademie si ho totiž vyžádal Bayern, a protože Chelsea neměla Musialu pod profi smlouvou, nedalo to ani extra námahu.

Anglie ale o svůj talent přijít nechtěla, tak se sešel kouč áčka Gareth Southgate, trenér jednadvacítky Aidy Boothroyd a technický ředitel John McDermott. A vymýšleli, jak ho udržet.

Jenže Musiala v mládeži Bayernu dál předváděl nevídané věci. V klubu ho rychle přeřadili ze sedmnáctky do devatenáctky, tam odehrál jen osm utkání a už byl v rezervě. A minulý rok v červnu se stal nejmladším bundesligovým debutantem v historii Bayernu – v 17 letech a 115 dnech.

Je jasné, že co si plánoval Southgate a spol. ve prospěch anglické asociace, už měl dávno na očích a pod nosem i Joachim Löw, jeho německý protějšek.

„Jamal moc dobře ví, že ho plánuji nominovat na nejbližší reprezentační sraz. Ale je to velké rozhodnutí, pro tak mladého chlapce tím těžší,“ nechal se Löw slyšet zhruba před měsícem.

Během včerejšího rána, po prvním střeleckém zářezu v Lize mistrů, to pak celé Musiala rozsekl. „Budu reprezentovat Německo,“ rozhodl se. V březnu by měl za Löwův výběr poprvé nastoupit. Radost bude ale patrně dělat fanouškům po úplně celém světě.