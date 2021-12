Pohled z Německa: Schick zaslouženě mezi nejlepšími. Má sílu i inteligenci

Šéf Leverkusenu Rudi Völler obdivuje Patrika Schicka už dlouho, český reprezentant ho zaujal ještě v době, kdy působil v AS Řím. Tedy v klubu, v němž někdejší německý útočník prožil hezké časy. Když Völler o Schickovi hovoří, rychle se dostane do ráže. Nejlépe vidí, do jaké pozice se v Bayeru vypracoval. Do zcela klíčové.

„Nepochybně patří mezi nejdůležitější hráče týmu, Leverkusen je s ním lepší a variabilnější,“ podotýká pro Sport žurnalista Phillip Arens, který se v deníku Bild zaměřuje na dění v Leverkusenu. Schicka tudíž pravidelně sleduje.

Pětadvacetiletý forvard bojuje za klub, který je podporován farmaceutickým koncernem, druhou sezonu. Výrazně se posunul. Pokrok nejviditelněji prozrazují jednoduchá čísla. V minulém bundesligovém ročníku vstřelil devět gólů, po necelé polovině aktuální sezony počítá už čtrnáct zásahů, víc branek nasázel jen fenomenální Polák Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov. Erling Haaland, Taiwo Awoniyi, Christopher Nkunku, Serge Gnabry, Wout Weghorst a všichni další renomovaní střelci mohou Schickovi gólový zápis závidět.

Německo se klaní Schickovi! Proč se mu v Leverkusenu tak daří a nahradí v Bayernu Lewandowského?

„Je zaslouženě mezi třemi nejlepšími kanonýry bundesligy. Ale třeba Lewandowski sází branky na světové úrovni už řadu let. Schick má potenciál, aby se mu podobně dařilo, ale současné výkony nejprve musí potvrdit v delším časovém období,“ upozorňuje Arens, jenž není zase tolik překvapený, jak český šutér válí. „Může dávat ještě více gólů. Mistrovství Evropy ukázalo, jak dobrý je,“ soudí německý novinář.

Rozdíl oproti minulé sezoně vypíchne hned. „Schick je tělesně mnohem stabilnější, už nemá svalová zranění. To byl v minulosti problém,“ míní Arens. „Oceňuji na něm, jak je silný a inteligentní ve hře,“ přidává další postřeh.

Nejblyštivější představení vystřihl Schick před jedenácti dny, čtyřmi góly za jeden poločas zdevastoval Fürth. „Čtyři branky jsou super, ale ještě lepší byla jeho asistence v tom zápase na gól Hincapiého,“ ukazuje Arens na moment, kdy si český útočník na hranici pokutového území zpracoval balon, potáhl ho, náznakem pohybu oklamal soupeře a pak vyslal ekvádorského spoluhráče do palebné pozice.

Schick baví, prodává sebevědomí, spoluhráči se o něj víc a víc opírají. Razítko důvěry? Třeba to, že si naposledy ve Frankfurtu vzal na starost pokutový kop. Rodák z Prahy je momentálně pro Leverkusen nepostradatelný. Bayer podle Arense nyní vůbec nepřemýšlí nad tím, že by jeho formu zpeněžil prodejem na ještě věhlasnější adresu.