Kuka o Schickovi: Obří potenciál, klub mu sedí. Český fotbal z něj může těžit

„Patrik navázal na formu a pohodu po mistrovství Evropy. V podstatě prokazuje, že dozrává do elitního střelce a zabijáka. Kvalitu vždycky měl. I proto byl největším nákupem v historii AS Řím. Teď pokračuje v Německu, kde mu fotbal typologicky svědčí.“

V čem konkrétně?

„Bundesliga je nejkomplexnější soutěž, co se týče sportovních pozitiv. Krásné stadiony, skvělé návštěvy. I země je Čechům z pohledu naturelu nejbližší. Navíc lidé v Německu dokážou ocenit, když je někdo vážně dobrý. Patrikovi tenhle soubor několika aspektů vyloženě sedí.“

Na minulých štacích byl Schick důležitou součástí mužstva, ale nikdy vyloženou hvězdou. Přitom on potřebuje cítit, že na něm tým stojí. Má takovou roli rád, v Leverkusenu ji dostal, podobně jako v národním mužstvu. Souvisí jemná psychologie s jeho výkony?

„Spíš bych to otočil. Jeho pozice se mění tím, že branky konstantně střílí. I ty nejdůležitější. Vítězné. V Leverkusenu nic zadarmo nedostal, všechno si vystřílel. Už v Lipsku to Patrikovi velice svědčilo, ale tam nebyl zdravotně v pořádku.“

Proč mu tolik sedí hra Leverkusenu?

„Patrik je klasická devítka a fotbal Bayeru je o přechodu do smrtícího brejku, které táhnou neskutečně tvořivá rychlá křídla. Jsou to téměř nechytatelní hráči a Patrik díky své herní inteligenci si dovede najít prostor k zakončení. V klubu už je delší dobu, se spoluhráči se chápe. To je také ohromně důležité.“

Souvisí to i se vzájemnou důvěrou? Kumpáni vědí, že když Schickovi přihrají, většinou můžou slavit. V Římě, ani v Lipsku mu mužstvo tolik nevěřilo.

„Máte pravdu, ale zároveň nebyl čas, aby si to tolik sedlo. Vezměte si, že přijdete do klubu, nejste fit, pak se zraníte, vynecháte hromadu tréninků, s hráči ani nemůžete nalézt společnou řeč. Když ostatní přesvědčíte, že jste pro ně oporou, funguje to už strašně jednoduše.“

Může být jedním z aspektů výtečné formy letní příchod švýcarského trenéra Gerarda Seoaneho?

„Určitě. V Leverkusenu to v předchozí sezoně tolik neklapalo. Díky trenérovi našli svoji herní tvář. Těží z toho všichni. Vypíchl bych jednu věc: proti Frankfurtu šel Patrik poprvé na penaltu a s klidem ji uklidil. Ve výrazu tváře i ve stylu kopu byla vidět obrovská jistota a přehled. Je vážně v obrovské herní pohodě. Těžit z toho může český fotbal, který má zase špičkového světového útočníka. Národní mužstvo může posouvat zase někam dál.“

Přijde mi, že Patrik přibral svalovou hmotu. Je to tak, nebo televizní obrazovka klame?

„Nepřijde mi to. Základem je kvalitní příprava. V Německu je v tomto směru o hráče fantasticky postaráno. Patrik z toho samozřejmě těží v zápasech, má zatížení. Pak je tělo absolutně v pohodě a připravené. Navíc je čistý v hlavě, soustředí se na výkon a řeší jen fotbal. Vidět v takové formě českého hráče na úrovni jedné z nejlepších soutěží světa je velká paráda.“

Vtipkujete na téma, kdy vás Patrik překoná v počtu bundesligových branek? Vy jich máte padesát, on třiatřicet…

(rozesměje se) „Vzhledem k jeho mladému věku by šlo spíše o trapný vtip. Podaří se mu to určitě hodně brzo. Klepe se i rekord Honzy Kollera (61 branek). Mojí jedinou šancí je, že by z bundesligy odešel rychle pryč. Uvidíme, jaká bude Patrikova budoucnost. Teď je v bundeslize. Měří se s Lewandowskim, který je také ve fantastické formě a dává jeden gól za druhým.“

A Schick polského velikána nahání v tabulce střelců.

„Je to obrovská výzva. Pokud se mu bude dařit takhle dál, nic není nemožné. Znovu opakuji, Patrik je hráč světové úrovně. Jestliže bude svoje šance proměňovat, zároveň chodit na penalty, může to být až do konce ročníku velký boj. Napadla mě ještě jedna myšlenka.“

Sem s ní.

„Když oba kluky srovnám, jde o velmi podobné typy. Dokonce si myslím, že Patrik je ještě lepším fotbalistou. První dotyk s balonem má doslova neskutečný. Nechci vyřknout něco velkohubého, nicméně Patrik se dostal do fáze, kdy se může s Lewou srovnávat. Slavný trenér Otto Rehhagel říkal, že pravda leží jen na hřišti. Uvidíme, jak se bude sezona vyvíjet. Každopádně Patrik má obrovské předpoklady a potenciál, aby souboj o krále střelců zvládl.“

V čem za polským superkanonýrem zaostává?

„V minulé sezoně Lewa překonal rekord Gerda Müllera v počtu vstřelených branek za sezonu. To byl neuvěřitelný výkon. Navíc on má podobně úspěšnou téměř každou sezonu. Výkonnost potvrzuje opakovaně. Oproti Patrikovi je na tom lépe silově, zakončení hlavou má úžasné. Ve vzduchu je určitě lepší.“

Schick se v zakončení chová neskutečně samozřejmě. Přesné ví, kam má míč uklidit. Historicky si nevybavuji českého hráče, který by měl takovou vlastnost.

„Také proto za něj světové kluby platí čtyřicet a více milionů eur. To za nás nikdo v minulosti nezaplatil. (usměje se) Docela jsem zvědavý, kam se jeho hodnota posune. Patrik je hráčem, který je někde úplně jinde.

V Leverkusenu má kontrakt až do léta 2025. Nedávno se mluvilo o zájmu PSG. Může v zimě, případně v létě, změnit dres a odejít do velkoklubu formátu Paříže?

„Nezlobte se, ale tohle nechám bez komentáře.“