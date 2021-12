Schick reaguje na zájem PSG či West Hamu. Na co si chce dát pozor?

Až vánoční pauza je umlčela. Jinak by Patrik Schick dál sváděl přestřelku s Robertem Lewandowskim. Momentálně oba kanóny dělí tři zásahy. Vede o osm let starší polský šutér ve službách Bayernu Mnichov. První lednový týden ale už může být vše opět jinak. „Nemohu se dočkat. Přes svátky je to stres, akorát tu neustále jím. Asi bych byl radši, kdyby se jelo nonstop jako v Anglii,“ říká podzimní vítěz novinářské ankety Zlatý míč.

Byl z toho poprask. Patrik Schick příští léto za Messim a Neymarem do Paříže? Důvěryhodná informace deníku Sport vzbudila před Vánoci velký rozruch. Sám hráč však případný transfer odmítá komentovat. „Jsem šťastný v Německu,“ cukaly mu koutky, když měl na zájem francouzského giganta na setkání s novináři reagovat.

Ale rušno kolem vás jste asi zaznamenal, ne?

„Samozřejmě, že se to ke mně dostane. Nicméně beru to jako pouhé spekulace. Nezabývám se tím. Chci se soustředit na práci pro Leverkusen. Jak říká pan Paska: já mám střílet góly, on řeší přestupy. Na konci sezony si sedneme a vyhodnotíme si, co jak budeme dál pokračovat.“

Leverkusen je klub, který hráče nepředržuje a prodává. Je připravený i na váš případný odchod?

„Uvidíme, jaká nastane situace. Nyní se tam po sezoně mění ředitel. Rudiho Völlera nahrazuje Simon Rolfes, kterého si klub na tuto roli delší čas chystá.“

Podle našich informací vás bedlivě sleduje Paris St. Germain, ve hře jsou kluby z Premier League. Lákalo by vás vyzkoušet si tak velké výzvy?

„Momentálně jsme velmi spokojený v Německu. (usmívá se) Dokážu si představit, že kariéru dohraji v bundeslize, kde se mi střelecký daří. Nikam se neženu. Rozhodně to není nastavené tak, že musím odejít do jiné soutěže. Ale uvidíme, co mi následující měsíce přinesou.“

Co bude hrát klíčové role? Máte třeba po nevydařeném angažmá v AS Řím věci, na které si dáte větší pozor?

„Když sebe porovnám nyní a tehdy v Sampdorii, jsem úplně jinde. To samé Patrik Schick v Římě a teď v Leverkusnu. Prošel jsem určitým vývojem a nabral jsem zkušenosti, které mě posunuly jako hráče i člověka. Dřív jsem byl jednadvacetiletý kluk, který poprvé čuchnul k top úrovni. Dnes bych se zachoval v některých věcech asi jinak.“

Třeba nejít do týmu, kde je v útoku silná osobnost jako byl Edin Džeko v AS?

„Souhlasím, zjistili jsme, že to nejde, budeme si muset dát pozor.“ (Do rozhovoru vstupuje hráčův manažer Pavel Paska: „Dáme si bacha, aby se právě neopakoval scénář s Edinem Džekem. I když byl s Patrikem kamarád, nefungovalo to. To samé by bylo Lewandowski a Schick, Haaland a Schick či Kane a Schick.“)

Zalitovalo například Lipsko, že si vás nechalo utéct?

„Už v minulé sezoně, kdy jsme proti sobě hráli, jsme se s bývalými spoluhráči a trenérem potkali a bavili se. Kluci byli zaskočení, že jsem odešel. Do poslední chvíle si mysleli, že zůstanu. Dá se říct, že mě tam fakt chtěli. Nakonec to ale padlo.“

Na Ostrovech se v posledních týdnech mluví i o zájmu West Hamu, ve kterém působí spoluhráči z reprezentace Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Do klubu navíc nedávno vlastnicky vstoupil český byznysmen Daniel Křetínský. To by vás nelákalo?

„Myslím si, že by ke mně současný West Ham nepasoval. Ať už se bavíme o složení mužstva či stylu hru. Oproti Leverkusenu by to byla obrovská změna.“

Čím to, že vám styl Leverkusenu tak sedí?

„Vydobyl jsem si v klubu silnou pozici. Cítím důvěru od trenéra i klubu. V takovém prostředí se mi dobře pracuje.“

A co se změnilo na hřišti?

„Pod novým trenérem Gerardem Seoanem se změnil obraz celého týmu, ale neřekl bych, že to bylo něco dramatického. V minulé sezoně jsme měli problém s tím, že jsme hráli spíš jako individualisté a ne jako tým. Moc nám to dohromady neladilo. Na tomhle jsme se pod novým koučem snažili dost pracovat. Snažili jsme si vytvořit týmového ducha.“

Z čehož vy nyní těžíte?

„Dá se to tak říct. Věřím si. Padá mi to tam. Mám dobře našlápnuto. Doufám, že se nezaseknu na šestnácti gólech, ale že pokořím ještě větší metu. Myslím si, že nějakých 25 branek v lize by mohlo být reálných. Bude to ohromně těžké, ale je to pro mě velká výzva. Momentálně jsem v týmu, který je hodně ofenzivní, často se dostávám do zakončení. Procenta, že mohu vstřelit gól, jsou v každém utkání obrovská. I proto si myslím, že je možné, abych útočil na tak vysoká čísla.“

V tabulce střelců naháníte Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov. Čím pro vás vlastně je – vzorem, nebo rivalem?

„Už bych neřekl, že je to vzor, protože mám nějaký věk a časy, kdy jsem sledoval druhé hráče, jsou pryč. Poslední dvě sezony má opravdu neskutečné. Ani bych ho nenazval konkurentem, protože hraje za Bayern Mnichov, který každý rok drtí celou bundesligu. Každý zápas má několik příležitostí, ze kterých může dát gól. Jsem rád, že se ho momentálně držím, ale v dalších zápasech to bude složité. Bayern dál pojede jak mašina. To je jediná jistota, která se dá konstatovat.“

Dá se říct, že když působí v lepším klubu, má to na hřišti snazší a vy tím pádem odvádíte ještě lepší práci, když s ním držíte krok. Vnímáte to takhle?

„Neřekl bych, že to má Lewandowski na hřišti lehčí, vstřelit gól ve fotbale je stále ta nejtěžší věc. Ale je to o skladbě týmu, jeho síle a servisu, který jako útočník dostanete.“

Na druhou stranu vaše ofenzivní trio z Leverkusenu – Diaby, Schick, Wirtz – ve statistikách prohání trojzubce Realu, Liverpoolu a je lepší než třeba Neymar, Mbappé a Messi v PSG. To o určité kvalitě rovněž vypovídá, ne?

„Souhlasím, že máme hodně ofenzivně naladěný tým, střílíme spoustu branek, takže i proto máme velmi slušná čísla, která konkurují světovým hráčům. Jenže se nám to kolikrát vymstí směrem do obrany. Jak jsme silní a úderní v ofenzivě, tak naopak dostáváme celkem dost gólů. Takže na jednu stranu je hezké, že se držíme takových elitních trojic, ale jestliže chceme hrát o Ligu mistrů, což je naším snem, musíme najít v naší hře balanc a pak to může fungovat.“

Jak moc je náročné přeskočit z takového rychlíku přepnout na fotbal v reprezentaci, kde se hraje trochu jiným stylem?

„Je to úplně něco jiného. Tým v Leverkusenu hraje v hrozně tempu. Kluci jsou neskutečně rychlostně vybavení, což trenérovi umožňuje hrát úplně jiný fotbal. Takže když přijedu na sraz národního týmu, musím se adaptovat na trochu jiný styl fotbalu, který chce hrát pan Šilhavý. Je to jiné, ale umím se přizpůsobit. Koneckonců ve vápně je to pro útočníka podobné téměř ve všech týmech.“

Baví vás vůbec ještě pouštět si spektakulární trefu z EURO proti Skotsku?

„Neustále na něj dostávám otázky. Běhá to různě po internetu, často na něj narážím. Navíc jsem se s ním dostal i do ankety o nejhezčí gól roku, čehož si moc vážím. Když přihlédnu k tomu, kdo všechno to přede mnou vyhrál, je to pro mě hodně příjemné. O to víc mě těší, že branky dál střílím. Nevypadá to tak, že se mi povedl jeden turnaj, ale navazuji na něj. Cítím se tím víc jistější.“

Jste díky němu víc vidět?

„Obecně celé EURO mě hodně zviditelnilo. Bojoval jsem s Ronaldem o nejlepšího střelce turnaje a nakonec mi to uteklo o jednu asistenci. Ale abych se přiznal, tak zrovna tohle mě nemrzí. Dostal jsem se do podvědomí lidí, kteří mě tolik neznali. Daří se mi střelecky.“

Uvědomujete si, že po vydařeném turnaji se od vás budou očekávat zázraky? Třebaže vystřílíte Česku postup na mistrovství světa v Kataru. Troufáte si?

„Počítám s tím. Navíc nyní když jde do tuhého a blíží se baráž. Osobně s tím nemám problém, spíš mě to žene dopředu. Říkám si, že je furt lepší být pod tlakem a střílet góly, než že bych je nedával a byl ve stresu z toho, že se mi nedaří. Čím víc branek dávám, tím méně tlaku na svoji osobu pociťuji.“

Ani se na vás psychicky či fyzicky nepodepsala únava z náročného programu?

„Měl jsem tři týdny volna, ale na fotbal jsem se celé léto ohromně těšil. Měl jsem po EURO velkou chuť. Už po 10 dnech dovolené jsem se sám individuálně zapojoval, abych neztrácel na ostatní kluky, kteří trénovali s týmem a abych neměl nějaké zdravotní problémy.“

Nakonec z toho byl životní podzim!

„Panuje obrovská spokojenost. Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych mohl mít po půlce sezony tolik vstřelených branek. Před sezonou jsem chtěl střílet spoustu branek, ale nenapadlo by mě, že jich bude rovnou 16. A to jsem si ještě prošel zraněním. To číslo asi mohlo být vyšší.“

Je úspěch v baráži, kde musíte vyhrát ve Švédsku a následně v Polsku či Rusku podle vás reálný?

„Podle mě určitě. Švédsko je sice silné, ale není to soupeř, ze kterého bychom měli mít strach. Je v našich silách ho porazit. Naše šance proti nim stavím dost vysoko. A že se hraje venku? Musíme to přijmout jako fakt, ne jako překážku. A pak se uvidí, zda bychom šli na Polsko či Rusko, ale i tito soupeři jsou víceméně na úrovni Švédska.“

V červnu vás pak čekají čtyři zápasy Ligy národů proti Španělsku, Portugalsku a Švýcarsku. Zeptal bych se zda se těšíte, ale bude po sezoně a vy místo dovolené pojedete na reprezentační sraz....

„To datum je naprosto šílené. Je to nesmyslné! Spoustě lidem se rozjedou dovolené, pak přijde sraz, pak zas volno, přípravy. Jsem zvědavý, zda se s tím termínem bude ještě něco dělat. Hráčům se to líbit nebude.“

Jak moc vám to zkříží plány?

„Už letos bylo EURO, kluci měli minimální dovolenou a jet takhle dlouho v kuse, to je až skandální. Je to ohromný risk pro hráče. Dostat po sezoně 14 dní volna a pak znovu naskočit do procesu a odehrát takhle složitá utkání. Nepřijde mi to vhodné. Mělo by se to ještě zvážit.“

O hodně půjde i klubům, které v létě hodlají dělat velké transfery či je čekají kvalifikace do evropských pohárů. Myslíte si, že se s tím dá něco provést?

„Uvidíme, nicméně bude léto, kdy se řeší velké přestupy. A takhle existuje obrovské riziko, že se může něco stát, hráč se zranění a pro kluby by to byl rázem velký průšvih.“

Což se může týkat i vás samotného. Dokážete si představit, že byste upřednostnil odpočinek a na sraz nepřijel?

„Těžká otázka, na kterou teď neumím odpovědět. Uvidíme, jaká bude na konci sezony situace. Budeme s Fotbalovou asociací v kontaktu a rozhodneme se podle dané situace.“