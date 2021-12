Schick k baráži o MS: Jsem připravený, že na mě lidi budou spoléhat

Z fotbalistů se stal Sportovcem roku zatím jen před osmnácti lety Pavel Nedvěd po sezoně, v níž získal Zlatý míč. Máte do budoucna šanci i vy?

„Jelikož fotbal je kolektivní sport a musíte se tam spoléhat i na další spoluhráče, přece jenom je to trošku rozdíl než být jednotlivcem. Abyste takovouhle anketu mohli vyhrát, musíte vyhrát mistrovství světa, nebo něco co se rovná olympiádě, což je ve fotbale hrozně obtížné. Myslím si, že pro zástupce fotbalu je to v téhle anketě hodně těžké.“

Co takhle vyhrát bundesligu a být nejlepším střelcem mistrovství světa?

(úsměv) „Možná bych měl větší šanci…“

Co s vámi dělá, když se podíváte na tabulku střelců bundesligy, kde jste s šestnácti góly druhý za Robertem Lewandowskim?

„Vnímám, co se okolo mě v posledních týdnech děje. Samozřejmě tabulku střelců sleduju, to rozhodně. Vím, jak bude těžký držet třeba s Lewandowskim nebo Haalandem krok. Zatím je příjemné, že jsem takhle na dostřel. Jsem okolo nich, sezona je hrozně moc dlouhá, bude strašně moc zápasů. Uvidíme, jak se to vyvine. Je velmi příjemné být v takové společnosti.“

Experti oceňují, jak jste se po úspěšném Euru vyrovnal s očekáváním, jak to vidíte vy?

„Je otázka, jestli každý očekával, že budu dávat góly dál. Spíš si myslím, že bylo očekávání: Povedlo se mi Euro, teď jsou všichni zvědaví, jak to bude vypadat v bundeslize. Pod nějakým tlakem jsem byl, ale Euro mi dodalo velké sebevědomí a chuť do práce. Po Euru jsem si během mé krátké dovolené chvilku odpočinul. Už během volna jsem na sobě pracoval, abych na sezonu byl připravený a nemusel pak dohánět něco, co jsem zmeškal během dovolené. Snažil jsem se dále pracovat. To je taky důvod, proč jsem do sezony naskočil takhle.“

Takže jste sám očekával, že budete střílet góly tímhle tempem?

„Přiznám se, že jsem úplně nečekal, že bych jich měl šestnáct po první půlce. Po Euru jsem měl velkou chuť. Byl jsem připravený, věděl jsem, že góly chci dávat a věřil jsem, že je budu dávat. Že jich bude šestnáct, jsem nečekal, ale můj cíl před sezonou byl pohybovat se okolo těch dvaceti.“

Co vás napadne ve spojitosti s příštím rokem?

„Momentálně žiju hlavně fotbalem. První, co mě napadne je asi březnová baráž, kde se bude hrát o mistrovství světa.“

Jak daleká je z baráže cesta na šampionát do Kataru?

„Zas tak daleká není, jsou to jenom dva zápasy, když to vyjde dobře. Bude to velmi obtížné, Švédi mají kvalitní mančaft. Je to jeden zápas. Bude rozhodovat momentální forma, hlavně zdravotní stav. Bude hrozně důležité, jak se tyhle věci sejdou v daný den dohromady. Pak si myslím, že když tyhle okolnosti budou hrát pro nás, máme celkem velkou šanci Švédy porazit. V dalším utkání uvidíme, koho dostaneme. Myslím, že šance je reálná. Já osobně myslím, že to zvládnout můžeme.“

Víte, že fanoušci jsou teď natěšení, že tým do Kataru góly dotáhnete?

„Že lidi budou asi spoléhat na to, že to nějakými góly podpořím, na to jsem připravený.“