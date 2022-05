Haaland na cestě do Citizens. Hotovo do konce týdne, píší v Německu

Karim Benzema se raduje z postupu do finále Ligy mistrů • Reuters

Rodrygova vítězná modlitba s Viniciem po postupu Realu do finále Ligy mistrů • Reuters

Carlo Ancelotti děkuje fanouškům po postupu Realu do finále Ligy mistrů • Reuters

Vinicius jr. se objímá s hrdinou Rodrygem po postupu Realu do finále Ligy mistrů • ČTK / AP / Bernat Armangue

Erling Haaland má namířeno do Manchesteru City • koláž iSport.cz

Norský fotbalový útočník Erling Haaland je blízko přestupu z Dortmundu do Manchesteru City. Podle německé verze televize Sky už jednadvacetiletý kanonýr informoval vedení Borussie o svém odchodu a anglický velkoklub je připraven zaplatit jeho výstupní klauzuli ve výši 75 milionů eur (1,8 miliardy korun).

O úmyslu vykoupit Haalanda ze smlouvy už údajně šéf City Ferran Soriano informoval svého dortmundského protějška Hanse-Joachima Watzkeho. Ani jedna ze stran transfer nekomentovala, podle médií by měl být přestup zkompletován do konce tohoto týdne.

Haaland od svého příchodu do Borussie v lednu 2020 ze Salcburku nastřílel za německý klub 85 gólů v 88 soutěžních utkáních. V Dortmundu by ho měl nahradit dvacetiletý německý reprezentant Karim Adeyemi, jenž by měl stejně jako jeho předchůdce přestoupit z týmu dlouholetého lídra rakouské ligy.

Manchester City po loňském odchodu klubového rekordmana Sergia Agüera hrál v této sezoně často bez klasického hrotového útočníka. Svěřenci trenéra Josepa Guardioly vypadli minulý týden v semifinále Ligy mistrů s Realem Madrid, v domácí Premier League ale útočí na obhajobu loňského titulu. Tři kola před koncem vedou tabulku před Liverpoolem o tři body.