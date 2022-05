Letní hity na trhu s posilami: střelci z bundesligy, Brazilci a Součkův parťák

Declan Rice

23 let / West Ham United / záložník

Je to možná zvláštní, ale Kladiváři nepatří k týmům, jež umí profitovat na hráčských prodejích. Co se týče odchovanců, nejvíc utržili za Ria Ferdinanda, který v roce 2000 odešel do Leedsu (26 milionů eur), a za přesun Franka Lamparda do Chelsea (16). Rice bude jiný případ, může stát 100 milionů. Výtečný středopolař, chlap do nepohody, podle mnohých budoucí kapitán anglické reprezentace. Red Devils? Citizens?

28

Tolik zápasů odehrál za anglický národní tým a Gareth Southgate o něm hovoří jako o lídrovi. Za West Ham si připsal 200 startů během pěti let