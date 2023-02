Zraněný Neuer naštval šéfy Bayernu. Vyrvané srdce? Ať přijde o pásku

Pouhý jeden bod náskoku a očekávání tuhého boje o titul v bundeslize? Na to v Mnichově nejsou zvyklí. Bavory v domácí soutěži tvrdě nahání Union Berlín s Dortmundem a hegemon německého fotbalu je pod tlakem. A ne v pohodě. Brankář Manuel Neuer je zraněný a během léčení poskytl rozhovor, kterým naštval nejvyšší vedení klubu včetně Olivera Kahna. Lothar Matthäus si dokonce myslí, že by už gólman neměl být kapitánem.

Manuelu Neuerovi se přelom roku nevydařil. Die Mannschaft se na mistrovství světa vůbec nedostal ze základní skupiny a sám zkušený brankář si ještě před nástupem do přípravy zlomil nohu při lyžování, což ho z branky Bayernu na dlouho vyřadí. Nejvíc ho prý ale zasáhlo propuštění trenéra gólmanů Toniho Topaloviče. Ten musel z klubu odejít poté, co se zjistilo, že z klubu unikly záznamy soukromých konverzací mezi hráči.

„Toni byl vždycky týmový hráč a všichni jsme to tak viděli. Nepracoval jedenáct a půl roku jen pro mě, ale pro celou brankářskou skupinu, štáb i klub. Jeho propuštění pro mě byla rána. Měl jsem pocit, jakoby mi vyrvali srdce. Byla to ta nejextrémnější věc, co jsem v životě zažil. A to už jsem zažil hodně,“ prohlásil Neuer v rozhovoru pro The Athletic a Süddeutsche Zeitung.

„Chceme působit jinak, být jako rodina. A pak se stane tohle, pro mě je to záhada,“ dodal zkušený gólman.

Vyjádřením ale pořádně naštval klubové šéfy. Bayern totiž rozhodně nedominuje německému fotbalu tak, jak byl v posledních letech zvyklý. V domácí soutěži na něj tvrdě doráží senzace z berlínského Unionu, jen s tříbodovým odstupem se pak ženou mladí vlčáci z Borussie Dortmundu. Do začátku těžkého osmifinále Ligy mistrů s PSG zbývají ani ne dva týdny a superhvězda naznačuje rozpory přímo v prvním týmu? Navíc v rozhovorech, které nejsou autorizovány klubem…

„Z mého pohledu rozhodně nebylo správné diskutovat odchod Toniho Topaloviče veřejně. Je třeba se uklidnit, moje dveře jsou vždy otevřené,“ prohlásil šéf klubu a také bývalý skvělý brankář Oliver Kahn s tím, že se svým nástupcem bude mít osobní pohovor. „Očekával bych od něj jiné chování. Divím se, že upřednostnil své osobní zájmy před zájmy klubu, přidal se sportovní ředitel Hasan Salihamidžič.

Nejpříkřejší ale byl Lothar Matthäus: „Nejdřív neopatrně lyžuje a pak dá neautorizovaný rozhovor, ve kterém vehementně napadá Bayern? Neříkal před pár týdny, že nic není víc než klub? A teď tohle,“ rozčílil se někdejší kapitán německé reprezentace.

„Co mi nejvíc vadilo, byla hodně přehnaná slova. Prý ‚vyrvané srdce‘. Při vší úctě. Nikdo nezemřel, žádné dítě není vážně nemocné, jde jen o odchod zaměstnance, ke kterému měl blízko,“ divil se Matthäus s tím, že by měl Neuer přijít v Bayernu o pásku.

Zatímco Neuer bude léčit zlomenou holenní kost, místo v brance Bayernu zaujímá Švýcar Yann Sommer, kterého management narychlo přivedl z Mönchengladbach. Ve třech ligových zápasech vždy inkasoval a klub dvakrát ztratil body. Jedinou nulu má z pohárového zápasu v Mohuči. Budou jeho výkony stačit i na Messiho a spol?