My děti ze stanice BVB. Dortmundu roste generace, za kterou dostane balík

Dopředu se vědělo, že Haaland v Signal Iduna Parku nebude věčně. To je ostatně kolorit posledních let, že jakmile se někdo výrazněji v Dortmundu ohřeje, putuje na žhavější adresu. Taková je nutnost a současná politika klubu.

Náhradou se měl stát reprezentant Pobřeží slonoviny Sébastien Haller, který si udělal skvělé jméno v Ajaxu. V Dortmundu ho oslavovali jako velkou posilu, jenže přišel šok. Rakovina varlat a léčba. Haller se bleskově zotavil, boj s nemocí zvládl a už v lednu se vrátil na trávník. Jenže půl roku bez elitního kanonýra BVB muselo vydržet.

18 odehraných kol, z toho 6 porážek a 33 vstřelených gólů? Není to žádná hitparáda, ale bývalý zaměstnavatel Tomáše Rosického a Jana Kollera se ve vyrovnané německé lize pohybuje momentálně na čtvrtém fleku, který by znamenal vstupenku do Ligy mistrů. Borussia se tam potřebuje nutně dostat. O tučné provizi pro účastníky Champions League netřeba diskutovat, ale bez nejlepší klubové soutěže v Evropě by velmi pravděpodobně odešlo klubové mládí za lepším, a že by to pro celou organizaci byla veliká škoda.

Zdá se totiž, že žlutočerní nastoupili s bonbóny před školu a skautovali kluky s aktovkami na zádech. Když se podíváme, kdo letos motá hlavy soupeřů a střílí góly, je to radost pohledět směrem do budoucna. A i kdyby tihle pozlacení hoši v Dortmundu nevydrželi dlouho, přitečou díky nim do klubové kasy tučné odměny, pokud bude vedení rozumné.

Už teď je s podivem, že Dortmund udržel svůj nejzářivější klenot. Jude Bellingham zatím zůstává německé zastávce věrný. Do Dortmundu přitom mladý Angličan přišel z Birminghamu už v roce 2020, v čerstvých sedmnácti letech. Dnes je mu devatenáct, a když nehrají harcovníci Reus a Hummels, Angličan už dokonce nosí kapitánskou pásku.

V zelené metropoli Vestfálska, jak se Dortmundu přezdívá, však umějí s mládím pracovat hojně. Osmnáctiletá šelma Youssoufa Moukoko, která připomíná mix Haalanda a Mbappého už začala pálit v prvním týmu BVB, však je také nejmladším střelcem bundesligového gólu. Stalo se tak v prosinci 2020 s Unionem Berlín a Moukokovi bylo čerstvých šestnáct let. A co na to trenér Edin Terzič? Po utkání jen pronesl: „Je neskutečný a má pořád tolik prostoru na zlepšování.“

Anglickou stopu po Bellinghamovi razí v Dortmundu i Jamie Bynoe-Gittens, Američan Giovanni Reyna či jednadvacetiletý Karim Adeyemi, který však v tomto výčtu už působí jako „stařík“.

A to se ještě kvůli zranění neukázal ochozům belgický křídelník Julien Durenville. Je mu teprve 16 let a do Signal Iduna Parku si to namířil z Anderlechtu. I přes jeho nízký věk s ním trenér Edin Terzič počítá okamžitě po uzdravení. „Máme s Julienem jasný plán. Jednoznačně je členem prvního týmu. Bude s námi trénovat i hrát. Pravá strana může být jeho,“ prohlásil sebevědomě Terzič po příchodu Belgičana.

Dortmund jde zkrátka s dobou. I teprve čtyřicetiletý trenér Terzič ví, že nezkušenost roli nehraje. Sám přicházel na pozici hlavního trenéra jako nouzovka pro přechodný stav. Dnes už má plnou důvěru a on zase věří svým mládencům.

MLADÉ PUŠKY DORTMUNDU:

Julien Duranville (16 let): Belgie

Youssoufa Moukoko (18 let): Německo

Tom Rothe (18 let): Německo

Jamie Bynoe-Gittens (18 let): Anglie

Jude Bellingham (19 let): Anglie

Giovanni Reyna (20 let): USA

Karim Adeyemi (21 let): Německo