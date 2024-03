Kadeřábek: Hložkovi se nedivím, že zůstal. I fanoušci Bayernu si přejí, ať...

O reprezentační pauze relaxoval, teď je před ním svátek. Do Hoffenheimu v sobotu dorazí lídr soutěže Leverkusen! „Jedině u nás už může tratit body,“ usmívá se Pavel Kadeřábek.

Leverkusen má přezdívku Neverkusen, protože když sahal po trofejích, nakonec vždycky selhal. Tentokrát prokletí prolomí?

„Titul už mu nemá kam utéct. Náskok deseti bodů osm kol před koncem, to je hodně. Bayern by musel vyhrát všechno a čekat, že Leverkusen několikrát klopýtne. Jenže ten má tak našlápnuto a má takovou kvalitu, že jediný zápas, ve kterém může do konce bundesligy ztratit, je doopravdy jen ten u nás.“

Jasně, s kým jiným.

„My většinou slabším body dáváme a bohatším je bereme. Takže bychom možná mohli něco brát i teď. Každopádně před Leverkusenem klobouk dolů, jak to tam Xabi Alonso zmáknul a jakým způsobem hrajou. Je strašně těžké proti nim hrát.“

Soupeři jsou odsouzeni pouze k běhání.

„Já jsem to zatím na vlastní kůži nezažil, protože když jsme proti nim hráli na podzim, byl jsem zraněný. Docela jsme je potrápili, prohráli jsme 2:3, ale když jsem viděl z tribuny, a vidím to opakovaně v televizi, jejich držení míče a jejich… Hledám správné české slovo…“

Represink?

„Jo, represink. Obojí mají neskutečné. Ztratí balon a mají ho během tří, čtyř vteřin zpátky. Pak se každému soupeři hraje hrozně těžko. Běháte bez míče, a když ho získáte, zase je hned pryč. Vy potom nemáte síly, oni naopak ano. Vědí o sobě a mají obrovskou kvalitu. A nemyslím tím jen trenéra. Udělali i výborné posily - Grimalda. Xhaku. Boniface. Všechno hráči, kteří týmu moc pomohli. A trošku škodí Adamu Hložkovi a Patriku Schickovi, protože jim vzrostla konkurence. Ale právě tahle konkurence posunula Leverkusen dál. Proto si troufám říct, že letos už se to asi stane a Leverkusen bundesligu vyhraje. Podle mě si i celé Německo, včetně mnoha fanoušků Bayernu, přeje, aby titul získal už konečně někdo jiný.“

Opravdu i fanoušci Bayernu si to přejí?

„Jo. A už jsou s tím taky tak trochu smíření. Říkají: Aspoň to nebude pořád stejné a něco se změní. Ale Leverkusen nemá nakročeno k úspěchu jen v lize, je i v semifinále Německého poháru, kam se probojoval jako jediný z bundesligových týmů, do toho hraje dál v Evropské lize. Teoreticky může vyhrát na všech třech frontách. S fotbalem, který předvádějí, bych se tomu nedivil.“

Jak je možné, že Xabi Alonso za tak krátkou dobu tým herně přebudoval a vytáhl nahoru?

„Nerozumím tomu, je to kouzelné. (usmívá se) Pamatuji si, jak jsme u nich minulou sezonu vyhráli 3:0. Tehdy tam ještě Xabi Alonso nebyl a oni byli skoro na padáka, nacházeli se na dvanáctém místě. Pak přišel Alonso a od té doby neprohrávají! V téhle sezoně ztratili jen pěti remízami a hrají krásný fotbal. To je fakt neuvěřitelné! Hlavním faktorem změny tedy musí být určitě nový trenér.“

V čem je jeho kouzlo?

„Vidím za tím Guardiolův styl. Xabi Alonso pod ním hrál v Bayernu a na hře Leverkusenu je to patrné. Taky má hru založenou na držení míče a represinku, což jsou klíčové znaky Guardiolova fotbalu. Právě taktika je velmi silnou stránkou Alonsa. A jaký je po lidské stránce? Co jsem slyšel, umí si udržet kabinu. Včetně hráčů, kteří pravidelně nehrajou, což je důležité. Kdo nehraje, většinou bývá naštvaný na trenéra. V Leverkusenu tomu tak není.“

Jste v kontaktu s někdejšími reprezentačními parťáky Hložkem a Schickem?

„Teď jsem s nimi dlouho nemluvil, ale po zápase se jich poptám, jak se mají a