Šifra mistra Xabiho. Projde sezonu bez jediné porážky? Guardiolu ohromil

Konečně přišel čas Bayeru Leverkusen. Věční smolaři jsou poprvé šampiony, když přerušili 11 sezon trvající nadvládu Bayernu Mnichov. Klub přezdívaný Neverkusen překonal svou stereotypní křehkost a k tomu plno rekordů, když neprohrál ve 44 utkáních v řadě (39-5-0), což je nejdelší nepřemožitelnost ze všech týmů v Evropě. To vše při ukázce toho nejkrásnějšího fotbalu. Ulici Bismarckstraße, kde leží BayArena, se lidově říká Xabi-Alonso-Allee (třída Xabiho Alonsa). Byl to on, Bask ze San Sebastiánu, který už ve dvaceti nosil kapitánskou pásku a viděl věci jinak než ostatní, kdo zlomil 120leté prokletí. A to jako trenér teprve začíná…