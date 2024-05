Neporazitelní! Jak Xabi stvořil mistry. A v čem Hložek a Schick bruslí?

Na počátku října 2022 usedl Xabi Alonso na střídačku Leverkusenu. Tým byl na předposledním místě tabulky. Nyní v bundeslize přerušil mistrovskou hegemonii Bayernu Mnichov, která trvala 11 let. Je ve finále Německého poháru. A po výhře 2:0 na trávníku AS Řím má na dosah postup do finále Evropské ligy. Navíc mužstvo už nepoznalo 47 zápasů porážku a může sezonu dokončit bez jediné prohry!!! To je v éře čím dál vyrovnanějšího fotbalu něco nevídaného. Jak bývalý záložník Liverpoolu, Realu Madrid a Bayernu Mnichov tenhle zázrak vytvořil?

Kouzla za tím nejsou, jen spousta vášně, odbornosti, náročnosti a důslednosti. Teď podrobněji.

Xabi Alonso měl fantastickou kariéru jako hráč. Sbíral triumfy ve třech evropských velkoklubech. Když odložil kopačky, dostal na starost mužstvo do 14 let Realu Madrid. Zasloužil se o skokový rozvoj hráčů. Pak se vrátil do San Sebastianu, kde vyrůstal. Tři roky vedl rezervní tým a vytáhl ho do Segunda division poprvé po 60 letech. Pak s ním sice zase sestoupil o patro níž, ale jeho reputace rostla.

Nikam se však nehnal, chtěl se učit. Na rozdíl od mnoha internacionálů věděl, že nemůže coby trenér učit fotbal, který zažil jako hráč. Protože hra se vyvíjí. Odolal nabídce Borussie Mönchengladbach na roli hlavního kouče, ale se zástupci Bayeru Leverkusen si plácnul. Tam spustil vítězný projekt, který je opřený o tyto pilíře.

I. Vítězná mentalita

Španělský kliďas se ujal mužstva v sestupovém pásmu. Okamžitě však všechny nakazil optimismem. Žádný strach z porážek, naopak – touha po výhrách! Bez ohledu na soupeře. Loni na podzim Leverkusen 2x prohrával na Bayernu Mnichov. Nakonec remizoval 2:2. Vyrovnávací gól Palaciose z penalty přišel v 94. minutě. Přesně podle hesla - šampioni se nikdy nevzdávají. Tým to potvrdil opakujícími se obraty v nastavení. Pozadí psychologické práce odkrývá brankář Lukas Hrádecky: „Xabi Alonso přinesl vysoké profesionální standardy. Řekl nám: jak trénujete, tak hrajete! Jak intenzivně provádíte každou akci na každém tréninku, tak intenzivně to budete dělat v soutěžních zápasech. Xabi je po taktické stránce fantastický. Víme, přesně kdy a jak spouštíme presink, jak rozehráváme, jak zahráváme rohy. Prostě má celou hru promyšlenou do nejmenších detailů. Přinesl do Leverkusenu fotbalovou inteligenci. To je úroveň, o kterou se snažíme každý den.“