Schickův perfektní den: Nemohlo to být lepší. Mezi TOP hráči i Hložek

V těžké situaci se ukázal jako pravý lídr. Leverkusen šel totiž do utkání proti Heidenheimu s pouhým jedním vítězstvím v posledních šesti ligových zápasech. Favorizovaní obhájci titulu navíc už ve dvacáté minutě prohrávali o dvě branky. BayAréna byla naprosto v šoku z hrůzostrašného výkonu týmu, který byl v minulé sezoně nezastavitelnou mašinou. Po kontaktním gólu Exequiela Palaciose se však naplno rozjel Patrik Schick a vše napravil.

„Znovu jsme se přesvědčili o jeho kvalitách,“ smekl trenér Xabi Alonso, pro nějž je nyní Schick naprosto stěžejním hráčem. Do konce roku se totiž bude muset obejít bez Victora Boniface. Reprezentant Nigérie a nejlepší střelec Leverkusenu se zranil při plnění reprezentačních povinností. Schick před nimi upřednostnil setrvání v klubu a své rozhodnutí si pochvaluje.

„Bavil jsem se o tom s trenérem národního mužstva. Vysvětlil jsem mu, že je pro mě lepší zůstat tady a pořádně potrénovat, abych byl připravený na bundesligu,“ vysvětlil Schick celou situaci, která dopadla dobře pro všechny strany, v rozhovoru pro Werkself TV.

V úvodu zápasu sice působil odtržený od hry. Spoluhráči jej nedokázali pořádně využít. Když ho však střelec Palacios skvěle našel na hraně ofsajdu, poradil si v samostatném úniku lobem.

„Prvních dvacet minut jsem nechápal, co se to s námi děje. Byli jsme strašní. Naštěstí jsme do přestávky srovnali a druhý poločas byl zcela jiný příběh,“ těšilo Schicka, že Bayer dokázal utkání otočit.

Comeback se podařil hlavně jeho zásluhou. Krátce po změně stran svým typickým způsobem uklidil z jedničky „slabší“ pravačkou míč do sítě po centru z pravé strany. Z podobného místa si balón vyžádal i dvacet minut před koncem a hlavičkou dokončil své galapředstavení. Levá noha, pravá noha, hlava. Senzační tři branky byly ukázkou široké palety dovedností prověřeného kanonýra.

„Perfektní hattrick,“ vystihl Schickův počin Alonso.

Třígólový zápas zažil Schick v dresu Leverkusenu již potřetí a pokaždé v bundeslize. Jen legendární Ulf Kirsten, jenž řádil v devadesátých letech, to za Bayer zvládl víckrát, a to dokonce sedmkrát. Schickovi tak výrazně vzrostly akcie. Před sobotní show měl na svém kontě v tomto ročníku jen tři zásahy. Z toho dva do sítě druholigového Elversbergu v DFB Pokalu. Nyní je však do konce kalendářního roku jasnou útočnou jedničkou Leverkusenu, který do Vánoc čeká ještě sedm utkání. „Ve vápně je nesmírně silný,“ uznal spoluhráč Granit Xhaka.

Xhaka nyní může jen doufat, že Schicka v lednu nezlanaří Juventus. Bianconeri totiž při současných absencích nemají k dispozici hrotového útočníka. I proto pouze remizovali 0:0 na hřišti AC Milan, kde se zmohli pouze ke dvěma střelám na branku. Český bombarďák by se jim tak náramně hodil.

Schickovy hattricky

Datum Zápas Minuty gólů Výsledek 29. 3. 2016 Malta U21 - Česko U21 26. (0:1), 42. (0:4), 89. (0:7) 0:7 4. 12. 2021 Leverkusen - Fürth 49. (4:1), 69. (5:1), 74. (6:1), 76. (7:1) 7:1 20. 12. 2023 Leverkusen - Bochum 30. (1:0), 32. (2:0), 45+1. (3:0) 4:0 23. 11. 2024 Leverkusen - Heidenheim 32. (2:2), 52. (3:2), 72. (4:2) 5:2

Hložkův bláznivý zápas

Adamu Hložkovi nové angažmá sedí. Nejdražší posila v historii Hoffenheimu si užívá vložené důvěry a na výkonech je to znát. Hložek si přenesl formu, kterou ukázal v reprezentaci, i do premiéry nového trenéra Christiana Izlera. Dvěma krásnými zásahy se významně podílel na překvapivém skalpu druhého Lipska, které Hoffenheim doma porazil 4:3.

„Byl to bláznivý zápas s krásným koncem. Dva góly mě moc těší, ale větší radost mi dělají tři body, které jsme potřebovali. Bojovali jsme jeden za druhého a předvedli jsme skvělý týmový výkon. Musíme takhle nadále pokračovat,“ přeje si Hložek, aby Hoffenheim na výsledek navázal i v Evropské lize proti Braze a o víkendu na hřišti Mainzu.

Hložek je s pěti góly a asistencí třetím nejproduktivnějším hráčem týmu. Andrej Kramarič a Marius Bütler mají však jen o jednu gólovou nahrávku více.

Schick i Hložek byli deníkem Bild zařazení do nejlepší jedenáctky dne.