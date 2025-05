Jeden z nejhezčích momentů bundesligového víkendu. Adam Hložek krásným gólem ozdobil osmigólovou přestřelku a v poslední době opět patří mezi klíčové hráče Hoffenheimu. „Zase dokázal, že je velký hráč, střelec, a že se o něj mužstvo může opřít,“ vyzdvihoval nedávnou formu 22letého útočníka hráčův agent a také bývalý bundesligový útočník Pavel Kuka. Podle něj by pak Hložek určitě neměl chybět v základní sestavě reprezentace při klíčových utkáních reprezentace.

Teď mu to šlape. Gólově se prosadil už o týden dřív proti Dortmundu a po zranění kotníku se dostává znovu do výborné formy. S jedenácti přesnými trefami je nejlepším střelcem týmu ve všech soutěžích a Hoffenheim je i díky jeho velkému příspěvku poměrně blízko záchraně. Jistou ji však stále nemá.

V uplynulých třech kolech dali modří celkem osm gólů, výborná ofenzivní bilance jim však stačila dohromady na jediný bod. Dvakrát navíc ztratili lepší výsledek až v nastaveném čase. „Byli jsme kousek od vítězství a od záchrany, což je pro nás velké zklamání. Prostě musíme být lepší,“ uvědomuje si trenér Christian Ilzer.

Jestli ho něco může těšit, je to určitě ofenzivní hra mužstva a také přínos českého forvarda. „I když to výsledkově úplně nedopadlo, tak pro jeho sebevědomí je to extrémně důležité, protože od něj se góly čekají,“ chválí Kuka talentovaného střelce.

Vinou zranění vynechal v únoru a březnu celkem šest utkání a následně se vracel do sestavy postupnými krůčky. Teď dostal dvakrát důvěru v základní sestavě a splatil ji.

Příčinou aktuální formy může být také změna pozice. Trenér ho v posledních utkáních staví na hrot útoku, přičemž většinu sezony odchovanec Sparty strávil na křídlech či pod hrotem. „Není to typická devítka, ale má na hrotu víc volnosti a prostoru, není omezený postranní čárou ani defenzivními úkoly. Potom má i větší přínos pro mužstvo a teď to potvrdil krásnými góly,“ vyzdvihuje Kuka „Bizonovi“ přednosti.

Dvě branky ve dvou kolech pomohly mužstvu k pouhému jednomu bodu do tabulky, přesto je Hoffenheim velice blízko k udržení prvoligové příslušnosti. V závěrečných dvou kolech by měla modrým k jistotě záchrany stačit i jedna remíza, ovšem pravděpodobnost sestupu je minimální i v případě dvou neúspěchů. Dvě vítězství Heidenheimu nebo Kielu se totiž jeví poměrně nepravděpodobně.

Nejlepší střelci Hoffenheimu ve všech soutěžích

Hráč Zápasy Góly ADAM HLOŽEK 35 11 Andrej Kramarič 39 11 Marius Bütler 29 7 Tom Bischof 39 6

Výborné výkony a důležité góly mladého střelce jsou pak skvělou zprávou i pro reprezentačního kouče Ivana Haška. Před červnovým srazem, v němž český tým nastoupí k naprosto klíčovým zápasům o postup na mistrovství světa proti Černé Hoře a Chorvatsku, by se totiž další útočník s dobrou formou opravdu hodil.

Při zranění Jana Klimenta jsou jasnými volbami na hrot útoku Tomáš Chorý a Patrik Schick, jako třetí by je potom mohl doplnit právě ofenzivní univerzál Hložek. V poslední době nastupuje na pozici hrotového útočníka i v klubu a očividně mu tato pozice svědčí. Navíc je samozřejmě stále schopný nastoupit i na dalších pozicích v útočné části hřiště.

Podle hráčova agenta pak o jeho pozici v mužstvu není vůbec sporu. „Do základu patří, o tom není pochyb. Pokud je Adam zdravý a hraje pravidelně bundesligu, tak je to nesrovnatelné. Je ale otázka, k jakému systému se trenér rozhodne,“ nepochybuje Kuka o svém hráči.

První těžká zkouška čeká národní tým přesně za měsíc proti Černé Hoře. Objeví se skutečně v základní sestavě také Adam Hložek?

Čeští útočníci v zahraničí (top 10 lig)

Hráč Klub Zápasy Góly Patrik Schick Leverkusen 29 19 ADAM HLOŽEK Hoffenheim 25 8 Václav Sejk Famalicão 15 3 Tomáš Čvančara Mönchengladbach 26 2 Daniel Fila Benátky (Venezia) 9 1 Václav Jurečka Çaykur Rizespor 26 1