Hložek: Kdybych věděl o Priskem, zůstanu. Největší vliv? Paska i Rosický

PŘÍMO Z NĚMECKA | Emoce z něj naplno vytryskly. Přehodil si dres přes hlavu, snad poprvé v kariéře si ho za cenu žluté karty sundal. Ale co. Začátek roku zkrátka ukázal, že Adam Hložek, jeden z největších talentů v českém fotbale, se po letní změně pořádně nakopnul. V Hoffenheimu dostal důvěru, za kterou platí góly a asistencemi. „Najednou si víc věřím,“ přiznal 22letý útočník v rozhovoru, který vznikl ještě před nešťastným zraněním jeho pravé nohy. To ho má podle vyjádření klubu vyřadit na několik týdnů.

V tréninkovém centru Hoffenheimu se po půl roce už velmi zdatně orientuje. Přišel do malé místnosti, na sobě měl klubovou mikinu, kraťasy a pantofle. Na rozhovor pro Sport Magazín zamířil rovnou po krátkém tréninku po domácím zápase Evropské ligy proti Tottenhamu (2:3). „Už jsem stihl i regeneraci,“ prohodil s úsměvem.

To ještě netušil, že ho operace pravého kotníku vyřadí na nejbližší týdny, možná dva měsíce. Vypadal uvolněně, bavil se o utkání, vztahu v kabině, usmíval se. A když se usadil do židle, řekl: „Máme hezké zázemí, moderní tréninkové centrum. Na stadionu je dobrá atmosféra. Jo, cítím se v Hoffenheimu opravdu dobře.“

K tomu mu pomáhá přítomnost dalších tří krajanů, v kabině se potkal s Pavlem Kadeřábkem, Davidem Juráskem a později i Robinem Hranáčem. To se projevuje také na zaměstnancích německého klubu. „Adame, dobře, dobře,“ odpověděl Hložkovi jeden člen z mediálního týmu.

Na první pohled a později i z jeho slov snadno poznáte, že z teenagera se definitivně stal dospělý muž. Navíc na Nový rok oznámil na sociálních sítích zásnuby s přítelkyní Veronikou.

Změnil jste se za dva a půl roku života v Německu?

„Když jsem přestoupil do Leverkusenu, bylo mi devatenáct let, byl jsem mladý, ve všem ještě takový neohrabaný. Musím říct, že cizina mi za tu dobu hodně pomohla. Dospěl jsem jako fotbalista a jako člověk. To můžete poznat z rozhovorů, jak vystupuju. Posunul jsem se i v němčině, kterou se pořád učím.“

Přišel jste do zahraničí už jazykově vybavený? Měsíce dopředu jste tušil, že přestup do bundesligy by měl klapnout.

„Úplně jsem se na to nepřipravoval, ale měli jsme ve Spartě hráče, se kterými jsem mluvil anglicky. Stejně poznáte až na místě, že musíte zapracovat na jazyku, učit se. Na druhou stranu jsem třeba četl, že Robin Hranáč (v létě přestoupil z Plzně do Hoffenheimu) se měl dopředu připravovat na němčinu. To je strašně těžké.“