MLS má senzační rekord, Martínez dal 28. gól. Zlatan taky pálil

Martínez překonal o jednu branku rekord, o který se dosud dělili nejlepší střelec prvního ligového ročníku Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) a Bradley Wright-Philips (2014).

"Je to pro mě velká úleva," řekl bývalý hráč FC Turín, který MLS hraje od loňského roku a dosud v ní nastřílel 47 gólů v 45 zápasech. K rekordnímu zápisu mu letos stačilo 26 utkání.

Ch 2 traveled to Orlando to witness history! @ATLUTD Josef Martinez scores his 28th goal and sets record for most goals in any single season in MLS history - still 8-more games to play pic.twitter.com/Fx5vpkFBzm