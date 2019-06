Simič končí v AC Milán. Míří do Hajduku, kterému od dětství fandí | iSport.cz

Obránce Stefan Simič opouští AC Milán a bude do konce sezony hostovat ve Frosinone • Profimedia.cz

Stefan Simič má namířeno z AC Milán do Hajduku Split • Koláž iSport.cz

Po šesti letech arrivederci. Stefan Simič definitivně opouští AC Milán a míří do Hajduku Split, se kterým podepsal čtyřletou smlouvu. Český obránce se tím chce pokusit znovu nakopnout kariéru, poslední hostování ve Frosinone mu i vinou zranění vůbec nevyšlo, neodehrál ani jeden zápas. V případě hráče, který do Itálie odcházel už v šestnácti letech ze Slavie, se řešilo i možné působení ve Spartě, letenský klub ale zájem o transfer neprojevil. Simič tak zamířil do chorvatského klubu, kterého je od dětství velký fanoušek.