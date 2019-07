Zlatan řádil: po hattricku soupeři zlomil lícní kost a odpálkoval kouče | iSport.cz

Byl to jeho zápas. Zlatan Ibrahimovic byl při losangeleském derby, takzvaném „El Tráfico“, k nezastavení a hattrickem se výrazně přičinil o výhru Galaxy nad FC 3:2. Potvrdil tak svá předzápasová slova o tom, že je v MLS jako Ferrari mezi Fiaty.

Jeho výkon má však i stinnou stránku. V 94. minutě, za stavu 3:1, vážně zranil soupeřova obránce Mohameda El-Munira. Švédský obr jej ve vzdušném souboji udeřil loktem do obličeje. Lybijec se následně složil k zemi a o pár sekund déle musel být vystřídán.

Později obránce New York Red Bulls Amro Tarek odhalil, že El-Monira, jehož je dobrým přítelem a bývalým spoluhráčem, bude čekat operace, jelikož mu Zlatan loktem zlomil lícní kost.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K

„To je prostě neuvěřitelné!!! El Monir zítra podstoupí operaci,“ reagoval Tarek zejména na to, že incident nebyl potrestán, ačkoliv na zápase bylo video. Hned po závěrečném hvizdu vynadal Ibrahimovicovi také jeden z členů realizačního týmu LAFC, načež ho Zlatan doslova odpálkoval slovy: „Jdi domů, ty malá k***o."

Zlatan Ibrahimovic after destroying Los Angeles FC tonight, told one of their coaches “F**k off, go home you little b**ch”.



Unreal. pic.twitter.com/tFRsC8efI9