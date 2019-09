Ondrášek září v Americe. Pátý gól v pátém zápase a Dallas má další bod | iSport.cz

Dallasu se povedlo vyrovnat poté, co Ondrášek se spoluhráčem Paxtonem Pomykalem důrazně napadli soupeřovu rozehrávku a bývalý hráč Českých Budějovic hned po získání míč nekompromisně vypálil.

Třicetiletý český fotbalista potvrdil výbornou střeleckou formu, která se ho drží od srpnového prvního gólu v MLS. Za pět týdnů se v pěti zápasech, do nichž nastoupil, trefil pětkrát. V utkání s Houstonem skóroval dokonce dvakrát, naprázdno vyšel jen v duelu s Chicagem.

Dallas je šestý v Západní konferenci a hájí postupové místo do play off.

