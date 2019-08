Rooneyho úlet! Trefil soupeře a byl vyloučen. Kritizuje cestování v MLS | iSport.cz

Rooney dostal druhou červenou kartu během svého působení v USA, jeho oslabený tým New Yorku nakonec podlehl 1:2. A z posledních šesti ligových duelů získal jen čtyři body, což před blížícím se vyvrcholením sezony nevěstí nic dobrého. DC United patří ve Východní konferenci MLS páté místo, a o postup do play off, kam se dostane nejlepších sedm týmů, tak ještě bude muset bojovat.

Co přesně zkušený střelec provedl? Při obranném rohu trefil pravou rukou do obličeje záložníka soupeře Cristiana Caserese. Hlavní rozhodčí Ismail Elfath si nejdřív ničeho nevšiml, do hry však vstoupil VAR. Sudí si prohlédl záznam a Rooneyho nekompromisně vyloučil. Ten si z rukávu sundal kapitánskou pásku a odkráčel do kabin.

Wayne Rooney shown a straight red card in MLS 😳



Still a Red Devil 😅pic.twitter.com/V0fnixrt4c — Goal (@goal) August 22, 2019

V barvách DC United kroutí druhou sezonu, během dosavadních pětadvaceti zápasů vstřelil jedenáct gólů. Od začátku letních prázdnin se ovšem v sedmi bitvách, do kterých zasáhl, prosadil jen jednou.

A negativně na sebe upozornil už ve víkendovém utkání na hřišti Vancouveru (0:1). Při střídání se obořil na čtvrtého rozhodčího a nebylo těžké odhalit, že výkon kvarteta sudích zrovna nechválí. „Tohle je každý za***ný zápas,“ zlobil se frustrovaný Rooney, což zachytily i televizní kamery.

Po tomhle zápase si pak stodvacetinásobný anglický reprezentant ulevil také na Twitteru. „Moc se těším na dvanáctihodinové cestování, i když by se všechno dalo stihnout za šest hodin. No jo, jenže tohle je MLS,“ napsal ironicky na sociální síti, že dlouhé zámořské přesuny nemá zrovna v oblibě.

Jako kdyby chtěl pryč, že? Brzy se dočká. Od ledna se stane hrajícím asistentem v Derby County, celku z druhé anglické ligy. Na novou roli se moc těší, i jeho comeback však byl na Ostrovech přijat s částečnými rozpaky.

Hlavní sponzorem Derby totiž je sázková kancelář 32Bet, a právě tohle nezvykle vysoké číslo bude Rooney nosit na dresu. Proto se objevily dohady, nakolik je správné, že útočník tak úzce spolupracuje s firmou, jež se věnuje hazardu. „Číslo 32 pro Rooneyho? Velmi mazané,“ podotkl britský ministr pro sport Nigel Adams k marketingovým plánům Derby.

Jeho dres ovšem Rooney obleče až v novém roce, teď ještě bojuje za celek z Washingtonu. Minimálně příští zápas ve Philadelphii však kvůli karetnímu trestu musí vynechat. Začne pak místo excesů zase střílet góly?