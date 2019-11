Benítez vede megaprojekt v Číně. Areál za sedm miliard i hotel jako palác | iSport.cz

Vyhrál La Ligu, Ligu mistrů i MS klubů, poslední roky se ale místo trofejí staral o jiné věci. Na lavičce Newcastlu musel postoupit zpět do Premier League a udržet se tam v poklidných místech tabulky navzdory neshodům s s majitelem Mikem Ashleym, který mu nechtěl příliš vycházet vstříc s penězmi na posily. Benítez tak po vypršení smlouvy u „Strak“ skončil. O zkušeného a úspěšného kouče ale překvapivě nebyl v Evropě bůhvíjaký zájem.

Ozvali se z Turecka, Saúdské Arábie, Beníteze ale nakonec zlákala Čína a klub Dalian Yifang, ve kterém válí Yannick Carrasco či Marek Hamšík. Španělský kouč se rozhodl přesunout do Asie, ačkoli mnozí čekali, že si na správnou příležitost v Evropě ještě pár měsíců počká.

„Teď se objevují nějaké pracovní možnosti, které byste v květnu nečekali. Tottenham nebo Arsenal normálně vyhrávají, i West Ham či Everton jsou dobré týmy, které bývají v top desítce a mají stabilní trenéry. Nemůžete předpovídat, že se tyhle věci stanou,“ reagoval Benítez na vyhazov Mauricia Pochettina od Spurs a viklající se židle pod trenéry dalších britských týmů. „Když čekáte a uplyne nějaká delší doba, lidi se začnou ptát, proč nemůžete zavadit o práci. Tak se musíte rozhodnout. Čína je skvělá příležitost, je to velká investice a ohromná výzva v úplně jiné části světa,“ vysvětlil, proč podepsal s Dalianem.

Slovo „investice“ se v případě čínského fotbalu nabízí jako jedna z prvních asociací. Bohatí majitelé pumpují do klubů ze Superligy neuvěřitelné částky ve snaze přilákat hvězdné hráče z Evropy a udělat z čínské nejvyšší soutěže atraktivní a konkurenceschopnou ligu. Na pořádné peníze si přijdou i trenéři, podle některých zdrojů je právě Benítez třetím nejlépe placeným koučem na světě s ročním příjmem ve výši 356 milionů korun. Jen Diego Simeone v Atlétiku Madrid (504 milionů korun) a Pep Guardiola v Manchesteru City (593 milionů) berou víc.

„Nepopírám, je to velká investice,“ sdělil Benítez redaktorům Daily Mailu, které uvítal v Castle Hotel v Dalianu, kde nyní pobývá. Autoři článku popsali, že jeho apartmá i samotná budova připomínají spíš palác ve Versailles než hotel.

„Ale zároveň je to dlouhodobý projekt,“ upozornil zkušený kouč. „Když jsem s těžkým srdcem opustil Valencii, šel jsem do Liverpoolu, protože měli dlouhodobý plán na pět let. Aurelio De Laurentiis za mnou letěl v šest ráno do Londýna, aby vyjednal můj příchod do Neapole. Podepsali jsme tam Higuaína, Koulibalyho, Mertense, Reinu, něco jsme vybudovali. Tady to není odlišné - máme šanci něco vystavět.“

V sedmimilionovém městě Dalian se pod dohledem Beníteze a movitého majitele Wanga Jianlina, devadesátého nejbohatšího muže planety a šéfa firmy Wanda, budují opravdu velké věci. Právě teď vzniká nové tréninkové centrum za astromických sedm miliard korun. Inspiraci pro areál s třiadvaceti hřišti našli Číňané u Realu Madrid, jejich komplex má být ale ještě větší a lepší. Postaví se navíc extra rychle, práce započaly teprve v létě, ale už v lednu by měl sloužit všem věkovým úrovním Dalianu.

Benítez není „jen“ hlavním trenérem A týmu, má být v čele celé klubové vize. Dalian zaměstnal deset španělských trenérů, kteří mají připravovat chlapce na základních školách na vysokou úroveň fotbalu, která je pak čeká v klubovém mládežnickém systému. „S fotbalem je to jako s jazyky. Když se to naučíte do 12 let, můžete mluvit plynně a bez akcentu, jako rodilý mluvčí,“ nabízí paralelu sportovní ředitel Darko Matič, někdejší středopolař, který v Číně hrál už v roce 2007, dávno před přísunem miliardových investic na velké hráče.

„Nejde jenom o A tým, ten postoupil teprve nedávno (před dvěma lety) a bude potřebovat čas. Zlepšujeme všechno kolem našeho klubu,“ sdělil Benítez, na jehož doporučení a detailní analýzy šéf Jianlin sází.

„Víme, že čínská liga není tak silná jako španělská, německá, Premier League... Ale je tu velká příležitost něco velkého vybudovat,“ dodává zkušený trenér. Zároveň ale dodává, že se nebrání návratu do Evropy, až v Číně splní své povinnosti.

„Až mi vyprší smlouva, nebude mi 70, ale teprve 61,“ říká 59letý kouč. „To na trenéra pořád není moc, není to problém.“

Návrat na starý kontinent se jistě bude líbit i jeho rodině. Zatímco „Rafa“ pobývá v bohatém hotelu v čínském Dalianu, jeho manželka Montse a mladší dcera Agata jsou v Liverpoolu, starší Claudia zase studuje na univerzitě v Paříži. Beníteze tak příliš nevídají.

„Říkaly mi: Čína je moc daleko, víš, kolik to je hodin letadlem? Na začátku to bylo těžké, ale řekli jsme si, že se uvidíme o reprezentačních pauzách, o zimní přestávce, že budou chvíle, kdy budou moci přijet za mnou do Číny, nebo kdy se sejdeme ve Španělsku,“ osvětlil Benítez, který si podle sebe naplánoval perfektně vyrovnanou kombinaci práce a osobního života. „Když mám čas, jezdím za nimi. Chodíme bruslit, snažím se s nimi být co nejčastěji. Ale musí chápat, že fotbal je moje vášeň,“ dodal.

Teď bude tuhle vášeň minimálně ještě dva roky živit v Číně.