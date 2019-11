Premier League | Proč skončil Pochettino: Spurs jako obří ponorka. Unese Mourinhovo ego? | iSport.cz

Romantická komedie v Chelsea. Drama s prvky hororu v Manchesteru. A co teď? Na scénu jedné z nejlepších lig planety se vrací postava, která dlouhodobě budí rozruch. José Mourinho se po necelém roce od vyhazovu z United stal koučem londýnského Tottenhamu, kde nahradil odvolaného Mauricia Pochettina. Smlouvu podepsal do června 2023. Takže Pokání? Já, mé nové já a Spurs? Či tradiční José, víc než zákon? Další anglická mise v podání „The Special One“ začíná.

Hlavní město Anglie se v noci z úterý na středu otřáslo v základech. Třesk, který vyvolalo dění ve čtvrti Tottenham, byl ohromný. Spurs po pěti letech došla trpělivost a vedení po špatných výsledcích odvolalo argentinského kouče Mauricia Pochettina. Drahokamu, který si v klubu dlouhá léta opečovávali a schovávali jej před hladovými giganty, se rázem zbavili.

„Nejedná se o rozhodnutí, které by rada přijala snadno nebo ve spěchu. Bohužel domácí výsledky na konci minulé sezony a na začátku této jsou velkým zklamáním,“ uvedl v úterý předseda klubu Daniel Levy.

Ačkoliv jako jeho případní náhradníci připadali v úvahu Brendan Rodgers (trenér Leicesteru) či Julian Nagelsmann (RB Lipsko), „kohouti“ se v rámci budované filozofie rozběhli hlavou proti zdi. Jako nového kouče totiž získali Josého Mourinha, kterého před necelým rokem vyhodili z Manchesteru United kvůli neuspokojivým výsledkům a špatné hře.

Portugalský kouč se během uplynulých jedenácti měsíců věnoval rodině, před několika týdny se stal expertem televize Sky Sports a dovolil si odmítnout zajímavé nabídky Lyonu či lukrativní vábení z Číny. Do poslední chvíle čekal na to pravé ryto. A dočkal se. Tottenham má ideální podmínky pro další nový začátek. Navíc britská média píší o tom, že dostal dvojnásobek Pochettinova platu (ročně 448 milionů korun).

„Jsem nadšený, že se připojím ke klubu s takovou historií a oddanými fanoušky. Tottenham disponuje nesmírně kvalitním týmem i akademií, to mě velmi láká,“ vyjádřil se pokorně Mourinho po své inauguraci.

„José má mnoho zkušeností, může přinést do našeho týmu novou inspiraci a je to skvělý taktik. Věříme, že do našeho kádru vlije novou energii a vrátí mu víru, kterou ztratil,“ přihřál jeho renomé Levy.

Kdo sledoval „kohouty“ v posledních letech, musí si teď klepat na čelo. Angažování Mourinha namísto Pochettina se rovná přejetí okrasného záhonu traktorem. Vždyť rodák z argentinské provincie Santa Fé se postupně vyprofiloval v trenéra, který měl obrovský kredit napříč Evropou, a mluvilo se o tom, že je to ideální volba pro Real Madrid a další.

Podle informací serveru The Athletic však panovala v kádru Tottenhamu abnormální ponorka, kterou někteří hráči už dál nemohli snášet. Pochettino během let dospěl ke stereotypu, jenž by otrávil i mrtvolu. Přední angličtí novináři informují o tom, že v kabině panoval autoritativní režim ve smyslu „jedině podle mě“.

„Pořád ty samé řeči dokola. Pořád ta samá sezení,“ cituje The Athletic zdroje z kabiny. „Říkali jsme si, ať se na něj radši vůbec nedíváme. Odtrénujme si to a snad bude brzy po všem. Hlavně mu nedat jakoukoliv záminku,“ přidal se jeden z členů kádru.

Překopat myšlení hráčů

Je paradoxní, že atmosféra nakynula do této podoby po senzační účasti ve finále Champions League, kde Spurs podlehli nabitému Liverpoolu. Za poslední čtyři roky nebyli v anglické lize horší než čtvrtí, v sezoně 2016/17 skončili druzí za Chelsea. Navíc na rozdíl od minulé sezony vedení uvolnilo finance a klub v létě přivedl posily za více než 2,5 miliardy.

Jenže právě účast ve finále Ligy mistrů a investované prostředky dostaly Tottenham pod tlak. Levymu už nestačilo hrát pohledný fotbal. Chce vykázat úspěch. Mít v muzeu plnou vitrínu a ne řeči o statečném boji v prohraných bitvách.

A právě to má Mourinho změnit. Překopat myšlení hráčů. Udělat z nich válečníky, kteří budou vítězit (jakkoliv). Na Ostrovech byste hledali marně volného člověka, jenž by se mohl pyšnit receptem na triumfy.

„Kde byl, tam sbíral úspěchy. Věříme, že nás svojí vítěznou mentalitou nakazí,“ připomněl Levy 25 trofejí, jež „The Special One“ vyhrál během štací v Portu, Chelsea, Interu Milán, Realu Madrid či v Manchesteru United.

Zároveň se však nad zbrusu novým stadionem pro 60 tisíc lidí vznáší obrovský mrak pochybností. „Naše čtvrť (Tottenham) je tak malá, že si nejsem jistý, zda se do ní vejde všechno Mourinhovo ego,“ napsal na twitter poslanec a vášnivý fanoušek Spurs David Lammy. V jeho vtipném výroku se odráží důvod neúspěchu z let minulých.

Kohouti (zatím) věří, že se rodák ze Setúbalu napravil.