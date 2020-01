Mešanovič do Turecka. Z Boleslavi má namířeno do posledního týmu ligy | iSport.cz

Muris Mešanovič se vrátil do Edenu, vyvolávali ho i fanoušci Slavie. V závěru pak zahodil penaltu • Pavel Mazáč (Sport)

Ofenziva Mladé Boleslavi může brzy přijít o důležitého člena. Útočník Muris Mešanovič, který je po podzimu s osmi góly a čtyřmi asistencemi čtvrtým nejproduktivnějším hráčem FORTUNA:LIGY, má namířeno do tureckého Kayserisporu.

Trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber na začátku zimní přípravy pravil: „Není žádným tajemstvím, že o naše ofenzivní hráče je zájem, a tak se může stát, že někdo z nich odejde.“ Podle informací deníku Sport se řeší odchod Murise Mešanoviče, kterého vábí Kayserispor, poslední tým turecké ligy.

Devětadvacetiletý bosenský forvard v pondělí ještě začal přípravu s Boleslaví, ale nyní už by měl být v Turecku, aby svůj přesun do Kayserisporu dotáhl. Ve hře by mělo být hostování s následnou opcí.

Mešanovič přišel do středočeského klubu loni v únoru ze Slavie. Za rok tu odvedl velmi dobrou práci, za Boleslav odehrál celkem 35 soutěžních zápasů, vstřelil v nich šestnáct gólů a připsal si osm asistencí. V lize počítá třináct branek a šest nahrávek, v předkolech Evropské ligy jednu trefu a jednu asistenci a v domácím poháru skóroval dvakrát a jednou na gól nahrával. Na hřišti vyniká svou zarputilostí, energičností, neúnavností. Nejlepší zápas prožil v srpnu proti Spartě, které dal hattrick.

Kayserisporu by měl bosenský střelec pomoct zabojovat o záchranu v lize, po polovině soutěže je zatím poslední s pětibodovou ztrátou na nesestupové místo.

Pro Boleslav by to bylo oslabení citelné i proto, že Plzeň si stáhla z hostování talentovaného záložníka Pavla Buchu, který na podzim vykazoval velmi dobrou formu i produktivitou. V lize dal šest branek a měl čtyři asistence.

U ledu je zatím případný odchod ruského kanonýra Nikolaje Komličenka, žádná nabídka na něj momentálně není. „Na poslední podzimní tiskovce jsem se s ním už málem rozloučil, ale je tady a nevadí mu, že se zatím žádný transfer neuskutečnil. Pokud bude na jaře na mladoboleslavském hřišti, tak to nebude plus pro klubovou pokladnu, ale já i diváci budeme rádi,“ prohlásil o Komličenkovi na startu přípravy kouč Weber.