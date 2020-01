Co je s Bonym? Půl roku vůbec nehrál, teď míří na exotické angažmá | iSport.cz

Bony nastoupil do utkání až v 63. minutě • Profimedia.cz

Taky si říkáte, kde je mu vlastně konec? Skvěle rozjetá kariéra bývalého střelce Sparty Wilfrieda Bonyho se v posledních letech zadrhla. Teď před ním ovšem stojí nová výzva. Jednatřicetiletý fotbalista se domluvil na angažmá s celkem Al-Ittihad ze Saudské Arábie. „Těším se, je to dobrá příležitost,“ podotkl Bony. Poslední soutěžní zápas odehrál v červenci.

Je to téměř přesně devět let, kdy útočník z Pobřeží slonoviny opustil Letnou. Po skvělém podzimu sezony 2010/11, během kterého nastřílel deset ligových gólů, zamířil v poslední den přestupového okna do Vitesse Arnhem.

Jeho další příběh je známý. V Nizozemsku dával branek dál mraky (za nejlepší ročník 2012/13 jich v Eredivise stihl 31!) a brzy se dostal až do věhlasné Premier League. Nejdřív Swansea, a pak po přestupu za zhruba miliardu korun dokonce Manchester City, jedno z nejlepších mužstev světa.

Jenže paradoxně právě tam se parádně nastartovaná kariéra v nabité konkurenci zasekla. A od té doby už šla jen dolů. Nejdřív hostování ve Stoke, pak návrat do Swansea a nakonec exotika v Kataru. Góly však Bony dávat přestal. Za posledních pět let na klubové úrovni slavil „jen“ šestnáctkrát, což je meta, na kterou se v dobách nejlepší formy dostal klidně za jedinou sezonu.

Úpadek částečně způsobilo i vážné zranění kolene, po konci smlouvy ve Swansea Bony nakonec loni v létě zůstal bez angažmá. Poslední ostré utkání odehrál 11. července. Jako střídající hráč naskočil v reprezentačním dresu do čtvrtfinále Afrického poháru národů, v rozstřelu neproměnil penaltu a pro Pobřeží slonoviny turnaj skončil.

Pak trénoval ve Walesu s týmem ze čtvrté ligy, v prosinci prý měl zájem i francouzský Le Havre. Ovšem Bony nakonec míří jiným směrem. Na jaře si udělal solidní jméno v Kataru, za sedm zápasů v klubu Al Arabi stihl pět gólů. A teď se pokusí restartovat kariéru v jiné zemi Blízkého východu.

Dohodl se na angažmá se saúdskoarabským celkem Al-Ittihad, přesné podmínky smlouvy nebyly zveřejněny. „Je to dobrá příležitost, chci s tímto tradičním klubem na něco dosáhnout. Těším se,“ podotkl Bony po podpisu kontraktu.

Je pravděpodobné, že velmi brzy dostane šanci i v ostrém utkání, Ittihad totiž neprožívá ideální období. Na vítězství čeká sedm soutěžních duelů, v ligové tabulce klesl na dvanácté místo. Rozjede se díky Bonymu?