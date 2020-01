Krmenčík v dresu belgického lídra. Boj s gigantem i šance na základ | iSport.cz

Michael Krmenčík oslavuje svou trefu do sítě Sparty, kterou poslal Plzeň do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Michael Krmenčík přestoupil z Plzně do Brugg • Club Brugge

Celý transfer proběhl bleskovou rychlostí, všechny zainteresované strany ho nejspíš ještě nestačily pořádně vydýchat. Nicméně od čtvrtečního večera platí, že Michael Krmenčík už JE hráčem Brugg. 26letý útočník ochutná své první zahraniční angažmá. Dres Viktorie Plzeň vymění za starty u belgického suveréna, měl by dostat slušnou šanci a herní prostor. Na co se může v Belgii těšit?

Krmenčík ve čtvrtek večer prošel lékařskou prohlídkou a v Belgii podepsal smlouvu na 3,5 roku, Bruggy mají Plzni zaplatit částku okolo 6,5 milionů eur (přibližně 169 milionů korun). „Neříká se mi to lehce, ale dostal jsem z Belgie z Brugg skvělou nabídku. Domluvili jsme se, že je nevyšší čas ochutnat jinou ligu,„ vysvětlil reprezentační útočník v rozlučkovém videu pro fanoušky plzeňské Viktorie, kde byl v posledních letech nejlepším střelcem a stěžejním hráčem.

Bruggy, v jejichž dresu úspěšně působí bývalí slávisté Simon Deli a Eduard Sobol, v tomto přestupovém okně původně cílily na jiného útočníka, ale nebyly schopné vysázet požadovaných 18 milionů eur. Proto nakonec nasměrovaly zájem do Plzně a zlanařily Krmenčíka.

„Není to pro Bruggy vysněný útočník, klub se snažil získat Argentince Adolfo Gaicha. Měl by pomoct na třech frontách - k ligovému titulu, výhře v domácím poháru a úspěchu v Evropské lize, kde hrají Bruggy proti Manchesteru United,“ řekl pro iSport.cz Bart Lagae, fotbalový novinář belgického nieuwsblad.be a expert na dění okolo Brugg.

Po Součkovi míří do zahraničí i Krmenčík. Prosadí se v Bruggách?

Krmenčík v pátek zvládl s týmem první trénink, v nedělním šlágru už může nastoupit proti Antverpám. „Má velkou šanci hrát v základu, protože Bruggy opravdu potřebovaly klasického středního útočníka. Kolem něj bude hodně rychlých, menších ofenzivních hráčů. Myslím, že to pro něj bude dobrý tým. Určitě se musí naučit anglicky,“ upozornil Lagae.

Adaptace by explzeňskému ostrostřelci mohla jít dobře. Bruggy jsou krásné, historické město, jedno z nejhezčích v Belgii. Pro celou rodinu by mohlo jít o velmi příjemnou destinaci. Klubu se navíc v této sezoně ohromně daří. Ligu vedou Bruggy po 23 kolech o devět bodů před Gentem a Antverpami (belgický mistr postupuje přímo do Ligy mistrů). V podzimní skupině Lize mistrů skončily třetí za PSG a Realem, v belgickém poháru jsou v semifinále.

Krmenčík se navíc může těšit na pořádný zážitek - Bruggy se v prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy střetnou se slavným Manchesterem United, první zápas hrají doma 20. února. A na Krmenčíkovi bude, aby ambicióznímu belgickému týmu pomohl góly k dalším úspěchům.

