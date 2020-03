Zájem Gerrarda i Celtiku. Rád zůstanu na Ostrovech, říká gólman Hladký | iSport.cz

Měl před sebou klíčové období, výkony v závěru sezony skotské Premiership by napověděly, kam se jeho kroky budou v létě po konci smlouvy v St. Mirrenu ubírat. Vynucená stopka soutěže však brankáře Václava Hladkého (29) nijak nerozhodila. „Jsou věci, které neovlivníte. Hlavu si zbytečně nezatěžuju, přemýšlím pozitivně,“ říká pro iSport.cz. Klidný může být, protože jeho jméno stále rezonuje na prestižních adresách. Může za to i deset čistých kont a sto úspěšných zákroků.

Zatímco v Česku platí karanténa a od středy nemůžete na veřejnost vyjít bez roušky, Václav Hladký zažívá ve Skotsku úplně odlišný přístup. Zatím žádná nařízení, jede se pořád stejně. Na veřejných místech přibylo jen víc dezinfekčních prostředků, jinak nic. Paradoxní je, že Hladkého švagrová v jeho rodné zemi jezdí se záchrankou a je hned v první linii.

„Británie zvolila trochu jiný postup než celá Evropa. Je to zvláštní. Když jsem slyšel prohlášení pana premiéra Johnsona, že se lidé asi budou muset s některými členy rodiny rozloučit… Je to hra na tenkém ledu. Ale nejsem odborník na pandemie ani politolog, takže asi až čas ukáže, jestli šlo o správné rozhodnutí,“ komentuje aktuální situaci 29letý gólman.

S manželkou tak v Glasgow chodí na procházky s pejskem a snaží se myslet pozitivně. K lepší náladě přispěla i týden stará výhra 1:0 nad Hearts, díky čemuž se St. Mirren odpíchl z předposledního místa do klidnějších míst. „Vzhledem k tomu, že se na tabulku v takovém složení teď budeme dívat minimálně měsíc, je pohled na devátou příčku samozřejmě příjemnější,“ usmívá se.

Hřát ho mohou i osobní statistiky. Poslední nula proti celku, za který chytal Zdeněk Zlámal, byla pro Hladkého již desátým čistým kontem v ročníku. V tomhle ohledu jsou před ním jen borci působící v prvních třech nejlepších týmech Premiership – Celtiku, Rangers a Motherwellu.

„Čísla hovoří za vše. Těší mě, že to není jen můj pocit, ale že je to i statisticky prokázáno,“ popisuje. V počtu úspěšných zákroků (100) dokonce drží primát on sám. „Toho si cením ještě víc, je to pro mě důležitější statistika. A společně s těmi nulami to moje jméno nahoře vypadá hezky.“

Z tohoto důvodu nemusí mít strach, že by nesehnal kvůli nejasnému dohrání skotské soutěže nové angažmá. „Věřím, že to dobře dopadne. Platí, že bych rád zůstal na Ostrovech. Nic na tom nemění ani ta současná situace, nepanikařím kvůli tomu,“ je v klidu Hladký.

Zájemců má totiž stále dost. Steven Gerrard, trenér Rangers, interes o brněnského rodáka přiznal už dřív. Stejně jako Karabach, Spartak Moskva či Dallas. Podle britských médií se však v posledních týdnech vyrojily další kluby, které by Hladkého po konci kontraktu rády získaly jako volného hráče. Jde o Blackburn, Derby a Barnsley z anglické Championship a údajně i slavný Celtic.

„Co bude, nechávám na agentuře, zatím se pořád soustředím jen na St. Mirren. Prioritou je vyhnout se záchranářské baráži, která je nepříjemná, což jsme si loni zažili. Máme na to osm zápasů,“ velí. A pak? Snad ještě atraktivnější výzva.