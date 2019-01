Celtic a pak hned Rangers? Lepší start jsem si nemohl přát, hlásí Hladký | iSport.cz

Nenudí se. Václav Hladký už stihl odchytat první přátelák, ve kterém udržel nulu, v sobotu jej čeká zápas skotského poháru a pak to celé vypukne. Během týdne si v lize zahraje na Celtiku i na Rangers. „Nádhera! Lepší začátek jsem si nemohl přát, strašně se těším,“ vykládal v rozhovoru pro iSport.cz během dlouhé cesty na Ostrovy.

Prozraďte, jak se celý transfer upekl. Slyšel jsem, že poslední dny byly hodně hektické...

„Bylo to náročné a docela nestandardní, musím přiznat. Upeklo se to v minulém týdnu asi během čtyř až pěti dní jednání s panem Karlem (majitelem Slovanu). Dvakrát jsme byli na otočku v Glasgow, bylo to hodně intenzivní. Každou hodinu to vypadalo všelijak, bylo to nahoru dolů, takže jsem rád, že už je to za námi a dopadlo to takhle.“

Jaké jsou první dojmy z nového angažmá?

„Všechno vypadá super, jsem nadšený. Od služeb v klubu, tréninkové centrum, kustoda až po trenéra je všechno super. Jsou tady milí lidé, kteří jsou rádi, že jsem přišel. Mám za sebou už i první přátelák proti Celtiku U23. Vyhráli jsme 4:0, takže i s tím tady teď panuje spokojenost. A těšíme se už na sobotu, kdy vše vypukne naostro zápasem skotského poháru.“

Ostrovní fotbal bývá často snem českých fotbalistů. Jak to máte vy?

„Shodou okolností jsem od útlého věku velkým fanouškem Chelsea, takže pro mě je ostrovní fotbal úplně nejvíc. Fotbalová kvalita může být sice třeba ve španělské lize vyšší, ale já mám jako jedničku anglickou Premier League. A ze Skotska jsem úplně stejně nadšený.“

Stejně působí i trenér Oran Kearney, který prohlásil, že je z vás v sedmém nebi...

„Pro každého fotbalistu je samozřejmě lepší, když ho chce hlavní trenér a v ideálním případě i trenér brankářů. Pak je to pro každého snazší, v mém případě to platí dvojnásob. Trenér je fakt hodně nadšený, že se přestup podařil. Měl informace, jak nestandardně to probíhalo, taky nevěděl, co se mnou bude, takže teď je hodně spokojený.“