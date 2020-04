Zlatan si zahrál ve Švédsku. Popíchl bývalý klub, jak to vypadá s Milánem? | iSport.cz

Po návratu do AC Milán podepsal smlouvu na šest měsíců, pandemie koronaviru ho ale z Itálie vyhnala už po třech. Zlatan Ibrahimovic je teď v rodném Švédsku, i když ne úplně doma – místo Malmö, které ho vychovalo, trénuje s rivalem Hammarby, do kterého nedávno investoval. Už má za sebou i tréninkový zápas, po kterém mimo jiné hovořil o tom, jestli plánuje v rodné zemi setrvat.

Kontrakt v Miláně Zlatanovi oficiálně běží až do léta, od AC má ale svolení připravovat se ve Švédsku. V pátek dopoledne si ikonický útočník střihl i živě vysílané tréninkové minizápasy mezi třemi týmy složenými z hráčů stockholmského Hammarby a třetiligového IK Frej. A nebyl by to hvězdný Zlatan, kdyby i v tréninkovém „srandamači“ neskóroval první.

„Hrálo se v dobrém tempu, jsou tu mladí, hladoví hráči,“ pochvaloval si Ibrahimovic v následném rozhovoru pro internetový portál Dplay. „V Itálii nemůžete ani trénovat, všichni musí zůstat doma. Takže je hezké tu být a poznat lidi v klubu,“ dodal.

38letý Švéd nevybral Hammarby náhodou, patří do majitelské struktury – loni na podzim odkoupil 23,5procentní podíl v klubu. To se moc nelíbilo fanouškům Malmö, Zlatanova rodného města, které Hammarby považuje za velkého rivala. Řádění vandalů nejednou odnesla útočníkova socha ve třetím největším švédském městě.

Ibrahimovic se ale názorem tamních fandů, kterým dělal radost před téměř 20 lety, nenechává zviklat. „Nechtějí mě tam, nejsem tam vítaný. Za poslední roky jsem dal Malmö 100 milionů švédských korun (250 milionů korun českých), měli by být vděční,“ popíchl klub, v němž začal svou hvězdnou kariéru.

A jak to vypadá s jeho budoucností v Miláně? Pokud to do léta bude možné, chce se vrátit a dodržet smlouvu. „Pak se uvidí, jak to skončí. Rozhodně chci hrát fotbal tak dlouho, jak to jen půjde,“ řekl. Případné prodloužení v Miláně zatím není na pořadu dne. A co setrvání ve Švédsku?

„Vždycky jsem říkal, že v Allsvenskan už hrát nebudu. Ale znáte to, řekl jsem spoustu věcí. Uvidíme, co se stane,“ nechal věci otevřené. „Každopádně, pokud tu někomu pomůžu, bude to Hammarby. Jinému klubu už jsem se věnoval dost dlouho,“ popíchl ještě jednou Malmö. Derby mezi těmito týmy by v příští sezoně jistě mělo dvojnásobný říz, kdyby Zlatan přece jen dres svého nového oblíbeného celku oblékl.