Poprask kolem Zlatana. Trénuje ve vlastním klubu, fanoušci chtějí zápas | iSport.cz

Ibrahimovic do Švédska přicestoval v polovině března, poté co byla kvůli rozšíření nemoci covid-19 přerušena italská liga. Ve skandinávské zemi mohou týmy trénovat společně, protože zakázána jsou shromáždění až nad 50 lidí.

Osmatřicetiletý střelec na konci loňského roku koupil v Hammarby čtvrtinový podíl a popudil tím fanoušky z rodného Malmö, kde chuligáni dokonce opakovaně poničili Ibrahimovicovu sochu před stadionem.

Bývalému kapitánovi a historicky nejlepšímu střelci švédské reprezentace na konci června v AC Milán vyprší smlouva a novou podle médií zřejmě nepodepíše. O své budoucnosti zatím Ibrahimovic mlčí. V Hammarby by ho přivítali s otevřenou náručí, i když jsou skeptičtí.

„Samozřejmě bychom chtěli, aby za nás hrál, ale nebavili jsme se o tom. Diskutujeme o různých věcech, protože je to spolumajitel klubu, ale na hřišti je proto, aby se udržoval ve formě,“ řekl sportovní ředitel Jesper Jansson agentuře Reuters.

Podle asistenta trenéra Joachima Björklunda by Ibrahimovic ve švédské lize Allsvenskan, která kvůli koronavirové pandemii odložila začátek nové sezony, dominoval.

„Pravděpodobně by si tady mohl dělat, co by chtěl, ale nemyslím si, že to je teď reálná varianta. Vím, že hodně lidí fandí Hammarby i Zlatanovi, ale konečné rozhodnutí je pouze na něm. Ale samozřejmě je u nás víc než vítaný,“ prohlásil Björklund.

„V těchto těžkých časech pořád nevíme, kdy začne nová sezona. Ale každá extra motivace je dobrá. Když s námi trénuje, můžete vidět, jak se naši hráči snaží předvést,“ doplnil bývalý Ibrahimovicův spoluhráč z národního mužstva.

Přípravu s někdejším kanonýrem Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, Interu Milán, Barcelony či Paris St. Germain si užívá i brankář Hammarby David Ousted. „Je to zábava. Zlatanova přítomnost zvyšuje soutěživost. Lidé si užívají, že je tady. Je to dobrý kluk a pochopitelně přináší do tréninků kvalitu. Je to skvělé, zvláště v těchto časech, kdy nehrajeme zápasy,“ konstatoval dánský gólman.