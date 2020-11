Kam přestoupí Král? Analytik rozebírá kluby z Anglie: West Ham nebrat

Go West! Fráze, na kterou by se měli v Moskvě připravovat. Už brzy ji nejspíš opora Spartaku Alex Král vyřkne nahlas. O českého fotbalového reprezentanta se zajímají kluby z Premier League! iSport.cz oslovil analytika pražské Dukly a společnosti 11Hacks, který vybral pět klubů, kam by kudrnatý středopolař pasoval. A vysvětlil, proč to není zrovna West Ham s českou kolonií. „Bavíme se o klubech ze spodních pater. Není to kvůli tomu, že by Král na lepší neměl, ale v těch lepších je až na výjimku jeho post obsazený a konkurence je tam obrovská,“ říká Jurij Dinaburskij.

Proč je o Krále zájem v Anglii? Bývalému záložníkovi Teplic a Slavie náramně sedl styl trenéra Domenica Tedesca, který sází na rozestavení 3-5-2. K tomu navíc aplikuje aktivní fotbal s důrazem na presink. Král pak figuruje v trojici středopolařů jako typický čistič. A zde se dostáváme k jeho přednostem. „Král figuruje na předních příčkách některých pokročilých dat. Například je nejlepším hráčem v lize co se týká zablokovaných přihrávek a v odebírání míče patří mezi tři nejlepší hráče," říká Jurij Dinaburskij, jenž pracuje pro pražskou Duklu a zároveň pro českou analytickou společnost 11Hacks. Aby mohl vybrat pět ideálních klubů pro dokonalý rozvoj reprezentačního záložníka, musí uvést i jeho zápory. „Ačkoliv se to nezdá, má nedostatky v ofenzivní fázi. V klíčových přihrávkách patří v Rusku k podprůměru. To samé se týká přihrávek do vápna," dodává. A co cenovka 30 milionů liber? Je skutečně představa vedení Spartaku reálná? „Podle mého názoru je ta hodnota schválně nastřelená. Svědčí to o tom, že Spartak hráče nechce prodat. Pokud by však došlo na samotná jednání, myslím si že reálná cena za Krále se pohybuje mezi 20 a 25 miliony," dodává Dinaburskij.

Brighton Pozice: 16.

Trenér: Graham Potter

Konkurenti: Ben White, Yves Bissouma, Ambiciózní klub z jižního pobřeží Anglie má s českými fotbalisty zkušenosti. V minulosti zde působili Jiří Skalák a Aleš Matějů. Nyní tým vede Graham Potter, který se proslavil tím, že vytáhl Östersund ze čtvrté do elitní švédské ligy. Postoupil s ním do Evropské ligy a prohnal zaběhlé evropské značky. Očima analytika: „Jeví se jako nejlepší varianta. Hrají podobným stylem jako Spartak a mají i podobně rozdělené role středních záložníků. Hlavní je však herní způsob, držení míče, aktivita a presink. Pro Krále by to byl ideální klub na adaptaci v Anglii. Bez větších změn by si tam mohl přenést návyky z Ruska. A to platí i z hlediska konkurence. Otázkou zůstává, zda by za něho zaplatili údajných 30 milionů liber.“

Fulham Pozice: 18.

Trenér: Scott Parker

Konkurenti: André Zambo Anguissa, Mario Lemina, Harrison Reed V Londýně byste kultovnější stadion než Craven Cottage zřejmě nenašli. Nováčka Premier League vede bývalý vynikající záložník Scott Parker. Ale má to nahnuté. Fulham prohrál sedm z devíti ligových zápasů. I zde najdeme českou stopu. Hrávali tu Tomáš Kalas, Zdeněk Grygera, Marcel Gecov či brankáři Jan Laštůvka a Jaroslav Drobný. Očima analytika: „Nemuselo by jim dělat problém zaplatit větší částku. Navíc po devíti kolech mají špatnou bilanci a druhým argumentem je zóna defenzivního záložníka. Když se podívám na jejich defenzivní mapu, jak dobře brání prostor, u Fulhamu je to nejvíce průchozí prostor v celé Premier League. Tím pádem je jasné, že hráče, který by zastavoval míče a rozdával je dopředu, nutně potřebují. Jejich nízký blok by byl pro Krále jednoduší. V té záložní trojici by převzal roli tzv. „bořiče“. Navíc by měl velkou šanci pravidelně nastupovat, aby se dál výkonnostně posouval.“

Wolverhampton Pozice: 9.

Trenér: Nuno Espirito Santo

Konkurenti: Leander Dendoncker, Ruben Neves Pod čínskými majiteli se proslavili jako celek, kterému radí manažer Cristiana Ronalda . A jeho vliv je značný. Portugalský kouč Nuno Espirito Santo si do Anglie přibalil hned několik svých krajanů a na ně sází. Mezi nejznámější patří Rubén Neves a Diogo Jota. Poslední jmenovaný v létě posílil Liverpool za 45 milionů liber (cca 1,3 miliardy korun). Očima analytika: „Přes Leandera Dendonckera by to měl hodně složité, ale v aktuálním ročníku vypadá dost podprůměrně a myslím si, že by brzy mohli začít hledat náhradu. Když se podívám na defenzivní mapu, mají velkou díru v levé záložní řadě. Vede tudy nejvíc akcí soupeřů, což by hráč typu Krále mohl vyřešit a zacelit ji. Navíc by to pro něj v tříbobráncovém systému jako hraje Spartak, mohla být zajímavá destinace.“

Southampton Pozice: 5.

Trenér: Ralph Hasenhuttl

Konkurenti: Oriol Romeu, Ibrahima Diallo Víte, kde do velkého fotbalu pronikli Gareth Bale, Alan Shearer, Theo Walcott či Alex Oxlade-Chamberlain? Ano, správně. Saints nyní vede Ralph Hasenhuttl, kouč, který postoupil s Lipskem do bundesligy. A Češi? Jasně, znají je tu. Především Rudolfa Skácela. Spolu s ním klubový dres oblékli i Mario Lička a Tomáš Pekhart. Očima analytika: „Menší klub v horní polovině tabulky. Presuje soupeře ještě víc, než například Spartak. Jsou aktivnější a důraznější. Nicméně hráč jako Král by se jim nyní hodil. Oriol Romeu má sice konkurenci v podobě Ibrahima Dialla, ale co vím, nejsou s ním spokojení. Otázkou zůstává, zda by klub uvolnil tak velké množství peněz. Kdyby se jim povedlo požadovanou sumu u Spartaku srazit, mohli by do toho jít. Ralph Hasenhuttl velmi dobře zná práci trenéra Domenica Tedesca, který vede Spartak. Vím, že se znají a fotbal spolu hodně rozebírají.“

Newcastle Pozice: 15.

Trenér: Steve Burce

Konkurenti: Isaac Hayden, Matthew Longstaff, Jonjo Shelvey Jako první vám naběhne Alan Shearer. Poté Pavel Srniček. A těm nejbystřejším i David Rozehnal. Jenže to je minulost. V současnosti se „straky“ trápí. Majitel Mike Ashley několikrát uvažoval o prodeji klubu. Novým vlastníkem se měl stát arabský korunní princ a Newcastle měl být nejbohatším celkem v Premier League. Ale z obřích manévrů sešlo. Očima analytika: „Případný přestup by pro ně mohlo být hledáním řešení jejich aktuální situace – takhle dobrého defenzivního hráče nemají. Podle mého názoru by to ale nebyl úplně nejlepší klub. I vzhledem k tomu, jakým herním stylem se Newcastle prezentuje. Stejný důvod bych viděl i v případě West Bromwiche. Jsou to týmy, které hodně brání a potřebují získat hráče, který okamžitě zapadne, bude dobrý v soubojích jeden na jednoho a zároveň bude nebezpečný kolem velkého vápna. Královi by to mohlo uškodit, protože bude potřebovat prostor na adaptaci.“