Nezmar bude radit poslednímu celku polské ligy: Je tu vize i do budoucna

„Poté, co jsme postoupili do Ekstraklasy, začali jsme hledat sportovního ředitele. Jan Nezmar bude do června mým sportovním poradcem. Tímto ho tu vítám,“ představil svého nového spolupracovníka na tiskové konferenci Bogdan Klys, prezident Podbeskidzie.

Nezmara tak po Liberci a Slavii čeká práce v managementu třetího klubu. „Mé rozhodnutí spolupracovat s Podbeskidzie má několik důvodů. Jeden je určitě ten, že jsem typ člověka, který se chce učit a hledat nové věci. Podbeskidzie je bezesporu klub, který mi tento prvek může přinést. Má to ale i další aspekty. Potkal jsem tu lidi se zajímavou vizí toho, jak se dá fotbal dělat. Je tu zajímavé prostředí, krásný stadion a důležité pro mě je hlavně to, že tu lidé přemýšlejí o tom, jak by klub měl vypadat nejen v momentálním čase, ale i do budoucna,“ uvedl 43letý funkcionář.

Rodák z Opavy nevyloučil, že spolupráce s polským celkem bude delší, než zatím avizovaného půl roku. „Doufám, že poznám situaci klubu natolik, abych případně v létě mohl říct, jakou strategií a cestou se může Podbeskidzie vydat a že toho třeba budu součástí,“ konstatoval.

Právě sbírání poznatků o prostředí a samotném Podbeskidzie, to je věc, na níž se bude Nezmar momentálně primárně zaměřovat. „Mé povědomí o polském fotbale a klubu není tak velké, abych mohl nějaké rozdíly oproti Česku ohodnotit. K novému prostředí ale chovám velký respekt a byl bych rád, aby má případná další spolupráce s klubem, která by následovala po půl roce, dávala smysl. Chci proto nejdříve prostředí a klub důkladně poznat,“ řekl.

Nezmar rozhodně touží po tom, klubu z Bielsko-Bialy pomoci k záchraně v nejvyšší soutěži. Podbeskidzie totiž aktuálně patří v Ekstraklase poslední místo, kdy ve 14 kolech získalo pouze devět bodů a ztrácí čtyři body na patnáctý Stal Mielec. „Pozice v tabulce není dobrá, více to asi není třeba rozvíjet. Na podzim jsem viděl naživo několik zápasů, další na videu a vím, že se klub snažil o zajímavý, aktivní fotbal. Bohužel ve fotbale se ale vše hodnotí na základě výsledků a ty nepřicházely, někdy trochu i vinou smůly. Je jasné, že druhá část sezony bude pro klub velmi těžká,“ uvědomuje si Nezmar, který v sobotu sledoval na vlastní oči přípravný duel Podbeskidzie s Opavou.

V polské soutěži se může potkat se starým známým, trenérem Vítězslavem Lavičkou, který vede aktuálně čtvrtý Slask Wroclaw. „Shodou okolností jsem byl osobně na zápase, kdy hrál s Slaskem na Podbeskidzie. Měl jsem možnost s ním mluvit jak před, tak po zápase. Byl to trenér, který mě vedl v Liberci a je to skvělý člověk, tak každé setkání s ním je pro mě vždy velmi příjemné,“ odpověděl Nezmar na dotaz, jak se těší coby bývalý slávista na konfrontaci s exsparťanským koučem.