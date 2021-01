Kariérní pád? Drinkwater, který jde do Turecka, takhle „zpražil“ fanouška

Měl našlápnuto. Dovedl Leicester City k titulu v Premier League, ale od té doby jeho kariéru postihují spíše trápení a průšvihy. Danny Drinkwater od přestupu do Chelsea stagnuje. Nevydařila se mu ani hostování. Jedno nové ho nyní čeká, bude působit v turecké Kasimpase. Na to konto se ho zeptal jeden z fanoušků na Instagramu, kde se podle něj jeho kariéra zvrtla. A Angličan? Jako by poslední čtyři roky nezaznamenal, nebo nechtěl řešit.

Otevřel se světu. Fotbalista Danny Drinkwater na Instagramu nechal své sledující, aby mu položili několik otázek. Jedna z nich zněla: Kde nastala chyba ve vaší kariéře? Šlo o reakci na pokles Drinkwaterových výkonů. Přeci jen od sezony 2015/2016, kdy byl jedním z tahounů Leicesteru v cestě za titulem, a následného přestupu do Chelsea v srpnu 2017 jeho kariéra začala značně stagnovat.

Angličan však na dotaz odpověděl po svém: „Chyba?“ reagoval otázkou, k níž doplnil i smějící se emotikonu a přidal fotografii, na které má k ústům přitisknutou trofej pro vítěze Premier League. Jako kdyby další ročníky snad ani nebyly.

Reakce Dannyho Drinkwater na dotaz, kde kde nastala chyba v jeho kariéře • Foto Instagram/dannydrinkwater

Už v první sezoně po přestupu, i vinou zranění, přitom za první tým „Blues“ odehrál napříč soutěžemi jen 22 utkání, v nichž vstřelil coby střední záložník jediný gól. Ještě horší to pro Angličana bylo pod nově příchozím koučem Mauriziem Sarrim, v sezoně 2018/2019 do áčka nahlédl jen jednou, a to na samém začátku. Odehrál půl hodiny ve finále Community Shield proti Manchesteru City (0:0).

Právě Chelsea a jejího středopolaře N´Gola Kantého se týkal další z dotazů. „Myslím, že byl plán, abychom hráli opět spolu. Bohužel k tomu došlo tuším jen jednou, a to proti Stoke, mimochodem jsme vyhráli 5:0,“ vyjádřil se Drinkwater k tomu, zda Leicester opouštěl i s vidinou, že bude nastupovat s bývalým spoluhráčem.

Zmiňovaný duel proti City byl posledním, který za první tým Chelsea odehrál, odstartovaly totiž jeho nepovedené štace po hostováních. Nejprve Burnley, pak Aston Villa. Na hřišti nezářil, mimo něj o sobě dával ale Drinkwater vědět řádně. Ještě před odchodem do Burnley, v květnu 2019, mu byl na dva roky udělen zákaz řízení kvůli jízdě pod vlivem alkoholu. Při angažmá u „The Clarets“ byl napaden před nočním klubem, což mělo za následek zranění a dvoutýdenní absenci.

V Aston Ville se zase na tréninku dostal do šarvátky s Jotou. Po návratu do Chelsea dostal šanci v týmu do 23 let. I zde na sebe ale stihl upozornit negativně, a to když byl v prosinci 2020 v souboji s Tottenhamem dostal červenou kartu za oplácení, kdy podkopl 16letého Alfieho Devina, čímž rozpoutal pořádnou melu. Mimochodem šlo o zápas, ve kterém se vrátil mezi tyče Petr Čech.

LOOOOOOL 30 year old Danny Drinkwater has just lashed out at 16 year old Alfie Devine in an under 23’s game 😭😭😭 pic.twitter.com/5izPcNKBVJ — Matt (@THFCMW) December 14, 2020

Nyní se bude Drinkwater snažit svou kariéru oživit v Turecku. „Konečně, s radostí oznamuji, že jsem opustil Chelsea a budu do konce sezony hostovat v Kasimpase. Zápasy jsou nyní to důležité. Děkuji za vřelé přijetí. Jsem nadšen novou výzvou,“ napsal Drinkwater na svůj Instagram po podpisu smlouvy.