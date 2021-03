Mistr plánů Král: Anglie? Ne za každou cenu. Řekl, jak si „dupl“ na Slavii

Je mu teprve dvaadvacet, ale už toho stihl požehnaně. Se Slavií vyhrál mistrovský titul. Prošel s ní do čtvrtfinále Evropské ligy. Gólem vystřelil reprezentaci postup na EURO. Ve Spartaku Moskva se stal pilířem sestavy. Že by to brzy vyšperkoval přestup do Premier League? „Nabídka by musela dávat smysl,“ říká jasně Alex Král, kudrnatý mládenec, jenž dělá jen promyšlené kroky. Ale s velkou kuráží. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o svém růstu, schůzkách s mentálním koučem i o tom, jak si „dupl“ na Slavii, když ho kupovala z Teplic.

Zatímco český fotbal zažil historicky nejkratší zimní pauzu, ruské kluby se chystaly na jarní restart přes dva měsíce. „Nejdřív jsme měli měsíc dovolenou a potom jsme byli další měsíc na soustředění v Dubaji. Když jsme se z tepla vrátili, bylo v Moskvě i minus dvacet. Ale jen přes noc. Oproti Česku tu bývá zhruba o pět stupňů větší zima,“ hlásí Alex Král z ruské metropole. Možná má před sebou přelomové jaro. Ovšem hezky popořádku.

Měsíc přes zimu v Dubaji, to zní pro našince lákavě. Absolvovali jste to na jeden zátah?

„Ano. První soustředění bylo třináctidenní. A po třídenním volnu začalo hned druhé. Jen jsme změnili hotel.“

Jak jste využil volno? Letět na otočku domů asi nemělo smysl.

„Měli jsme povolené, že za námi může přiletět rodina. Za mnou rodiče neletěli a přítelkyně taky ne, protože zrovna dělala státnice na vysoké škole ekonomické. Takže jsem sám trošku trénoval a s těmi kluky, za kterými taky nikdo nemohl přijet, jsme zašli na večeři a podívali jsme se i do Legolandu, obrovského zábavního parku.“

Jaké atrakce jste prubnul?

„Horskou dráhu a volný pád. Měl jsem v plánu i další, ale vzhledem k tomu, že jsem omezený smlouvou, tak na skok padákem a podobné věci nedošlo.“

Volný pád nestačil? Málo adrenalinu?

„To je taková klasika. Sedíte nahoře u tyče a najednou vás to spustí na zem. Z jaké výšky to mohlo být? Možná padesát, maximálně sedmdesát metrů. Já mám tohle rád. Chtěl bych zkusit skok s padákem z letadla nebo z baráku. Zatím to nejde, smlouva to zakazuje. Bungee jumping jsem stihl otestovat ještě jako kluk před smlouvou.“

Alex Král Věk

22 (19. května 1998 v Košicích) Výška/váha

185 cm, 72 kg Hráčská kariéra

Moravská Slavia Brno (2004-2008), Zbrojovka Brno (2008-2013), Slavia Praha (2013-2017), FK Teplice (20172019), Slavia Praha (2019), Spartak Moskva (2019-?). Bilance v reprezentaci

16 zápasů/2 góly Bilance v české lize

61/1 Bilance v ruské lize

38/0 Největší úspěchy

mistr ČR (2019), vítěz MOL Cupu (2019), čtvrtfinalista Evropské ligy (2019), semifinalista EURO U19 (2017).

Zpátky k práci. Kouč Jindřich Trpišovský hustí do hráčů kondici pomocí opakovaných ostrých kilometrových úseků. Jakou specialitku má německý trenér Domenico Tedesco, jenž vedl bundesligový celek Schalke 04?

„Už na dovolenou jsme odjeli s individuálními programy na posilování a rozběhání. První den po návratu jsme měli zdravotní testy, kde se zkoumá úplně všechno. Od zubaře, přes rentgeny, zátěžové testy až po terapeuta, kterému se může kdokoli svěřit s osobními potížemi.“

Zátěžové testy jsou asi nejméně oblíbenou disciplínou.

„To je noční můra fotbalistů. Ve Spartaku běžíme s maskou na páse, po těle spousta diod, které všechno měří. Tempo se zvyšuje až úplně nadoraz. Během toho nám každé tři minuty odebírají krev z prstu a měří laktát. Sledují, jak rychle se zakyselíme a jsme unavení. No a podle toho nám staví běžecké programy. Bohužel, ti co běhají nejlíp, mají i nejdelší úseky ve sprintu.“

Předpokládám, že do téhle skupiny patříte.

„Jo. Před rokem jsme v ní byli dva, teď tři. Všechno řídí náš kondiční trenér ze Srbska, který je ve správném slova smyslu blázen. Nejtěžší je pro mě, když běháme dvacet minut v kuse takzvané lajny, tedy od lajny k lajně. Ve finále mi to přijde ještě horší než Trpišovského kilometry. Ale směrem k zápasům je to super. Jde vlastně o běh box to box, což je pro záložníka základ.“

Kryosauna v kamionu i ruský wellness - bez vodky

Dřinu vám určitě kompenzují luxusní podmínky, které k ruským klubům automaticky patří.

„Kluby hráčům opravdu dopřávají dokonalý servis. Začíná to u stadionů. Spousta z nich byla postavena nebo zrekonstruována pro světový šampionát 2018. Ale i týmy, které postoupily z druhé ligy, mají nové arény pro 40 tisíc lidí.“

Co tréninkové centrum?

„My máme dvě. Jedno je starší na okraji Moskvy. Jmenuje se Tarasovka, měli jsme v ní ještě malé čtyřdenní soustředění po příletu z Dubaje. Ale jinak trénujeme v centru vedle stadionu. Máme tam pro sebe dva vyhřívané trávníky, jednu umělku, na které jsme ale snad ani jednou nebyli, a jednu vytěžovací trávu. Na Tarasovce jsou také dvě vyhřívané trávy.“

Je něco, co vám z perfektního servisu naprosto vyrazilo dech?

„Věděl jsem, že existuje kryosauna, ale nevěděl jsem, že může za námi přijet v kamionu.“

Jak v kamionu?

„Druhý den po zápase přijedou za námi dva obrovské kamiony.