Wágner pálí na Kypru: Stovka by byla skvělá! Proč nevyšla Boleslav?

Už v zimě se na něj vyptávaly kluby z polské Ekstraklasy, v létě může mít Tomáš Wágner nabídek ještě víc. Kromě spousty branek je totiž pro případné zájemce atraktivním zbožím díky nejisté budoucnosti na Kypru. To však 31letý hroťák momentálně řešit nechce.

Jaká je poobědová siesta po třetím hattricku v kariéře?

„V pondělí nám tady zase na čtrnáct dní všechno zavřeli, protože Kypr slaví o tomto víkendu Velikonoce a bojí se přenášení covidu, takže siesta je taková mrtvá. Nikde nikdo, nezvyklý klid.“

TOMÁŠ WÁGNER Narozen: 6. března 1990 (31 let) Kariéra: Příbram, Plzeň, Mladá Boleslav, Jablonec, Karviná, Zlín, Nea Salamis (Kypr) V české lize: 272 zápasů/74 gólů+18 asistencí

A pohodička u moře?

„Pořád to beru tak, že jsem tady kvůli fotbalu. To je nejdůležitější. Ale jinak si člověk samozřejmě na pláž zajede, teď už je zase lepší počasí, takže fajn. Když se blíží zápas, tak už však radši býváme ty poslední dny ve stínu.“

Na Kypru nejste sám Čech, kromě spoluhráče Pavla Čmovše tam působí ještě dalších pět krajanů. Krátíte si spolu dlouhé chvíle?

„Přímo v Larnace jsem v kontaktu docela hodně se Zdendou Folprechtem, se kterým jsem hrával ve Zlíně. Jednou jsem se viděl s Hušbym (Josefem Hušbauerem), bydlí trochu mimo město, tak je to složitější. A jinak jsem nejvíc se spoluhráči, to znamená s Pavlem Čmovšem a Slovákem Robem Veselovským.“

Pojďme k fotbalu. Při pohledu na vaše čísla nelze poslední týdny hodnotit jinak než fajn období, ne?

„Když člověk projde statistiky, je to moje nejlepší sezona. Ale jinak… Nevím, mám smůlu v tom, že moje góly málokdy vedou ke klidné zóně v tabulce. V Karviné se mi taky dařilo a bylo to stejné. Furt mi tady kluci v týmu říkají, ať dám další hattrick, ale já jim odpovídám, že bych dal radši jeden gól a výhru 1:0 než tři kusy a remízu 3:3.“

Čím to, že vám tamní fotbal tak sedl? Platí, že je to ofenzivní divočina, pro útočníka jak dělaná?

„Ofenzivnější to tady určitě je. A taky si myslím, že útoční hráči mají větší kvalitu, lepší podmínky a podobně. Mám třeba skvělá křídla, celkově si vše sedlo. Přitom sezona je jinak taková divná, kluci byli hodně zranění, trochu se nám kádr rozpadl, covid všechno ovlivnil, nic jednoduchého. O to víc si všeho vážím. Jsem za to rád, možná je to i tím, jakou chuť do fotbalu jsem měl po angažmá v Boleslavi. Už tam jsem chtěl potvrdit čísla z Karviné, ale bylo to tam takové všelijaké. Ani jsem se tam asi necítil komfortně. Tady mi pomohlo, že hned v prvním kole jsem se trefil jako žolík, a od té doby hraju všechno.“

Prosím vás, a kolik ligových branek tedy v této sezoně máte? Některé zdroje uvádějí sedmnáct, jiné zase šestnáct…

„To je hrozně složitý… (smích)