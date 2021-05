Rangers, mistři bez porážky. Ligu ovládli o 25 bodů před Celtikem

Rangers vyhráli všech 19 domácích zápasů. V rekordních 26 utkáních neinkasovali a za celou ligovou sezonu obdrželi jen 13 branek, což se také dosud nikomu nepovedlo.

Titul si zajistili už na začátku března a ukončili devítiletou nadvládu Celticu. Krátce poté vypadli s pražskou Slavií v osmifinále Evropské ligy po skandální odvetě v Glasgow.

„Už je to dlouho, co jsem cítil závan šampaňského. Užívám si to,“ řekl trenér Gerrard. „Přišel jsem ve složité době. Tři roky jsme bojovali den co den, abychom tohohle dosáhli,“ dodal bývalý hráč Liverpoolu.

K Ibrox Parku přišly oslavit úspěch tisíce fanoušků, přestože současná opatření proti koronaviru ve Skotsku povolují venku shromažďování v maximálně šestičlenných skupinkách. Policie proto příznivce vyzývala, aby se rozešli.