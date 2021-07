Nejdřív mše, pak jásot. Podolski zpátky doma, před Baníkem byl nával

Velký návrat dokonán. Zabrze fanouškům kromě dalších posil poprvé představilo tu největší: Lukase Podolského. Mistr světa s německou reprezentací z roku 2014 končí bohatou kariéru tam, kde se narodil. A právě proti Baníku se premiérově představil v dresu Górniku. Coby volný hráč bez defenzivních úkolů předvedl stále pořádně štiplavou levačku, kombinační kvalitu a klid na míči. Balon si však žádal jen do ťapky, do sprintu už se mu v šestatřiceti letech moc nechtělo...

Až na výsledek generálky (1:3) a celkem nudný výkon to byla pro Zabrze docela fajn sobota. Příjemné počasí, natěšení fanoušci, nové tváře... Týden pro klub a celé město s téměř dvěma sty tisíci obyvateli přitom nezačal vůbec dobře.

Ve věku 82 roků totiž zemřel nejslavnější příznivec Górniku Stanislaw Setkowski, jehož znalo celé Polsko. Slezský celek se zahalil do černé barvy, hráči nastoupili s páskami, pietní vzkazy chodily do Zabrze několik dní. Přidali se i návštěvníci z Ostravy. Před zápasy bijící zvon, který byl typickým znakem věrného fanouška s přezdívkou Leon, už na útulném stadionu nikdy nerozezní ten pravý.

Ale zpět k příjemným věcem. Górnik nejprve přichystal každoroční tradici pro fanoušky – mši v sousedním kostele, kde se lidé před sezonou modlí za pohodový průběh ročníku. Ti pak s předstihem vyrazili do arény, kde pro ně vedení připravilo představení letošního kádru.

Hráči po jednom vycházeli z tunelu za doprovodu moderátora, zaplňující se tribuny tleskaly. Jako poslední s číslem deset nemohl za ohromného jásotu na perfektní trávník vykročit nikdo jiný než Lukas Podolski. Syn polských rodičů, jenž vyrůstal v nedalekých Gliwicích, se vrátil domů.

Když jej pár vteřin před utkáním míjeli náhradníci Baníku, Roman Potočný se otočil a obdivně si autora 49 branek za německý nároďák prohlížel. Jo, fakt je to on.

Po minutě ticha se šlo na věc. Podolski se postavil doprostřed pod španělského kanonýra Jesúse Jiméneze a operoval coby volný hráč s minimem taktických pokynů. Když po chvíli z druhého dotyku otočil svou vyhlášenou levačkou těžiště hry, publikum jásalo. Včetně těch rychlíků, kteří už na sobě měli jeho nový dres. Mimochodem, před duelem byl ve fanshopu pořádný nával...

Co kontakt s míčem, to výrazná kvalita. Někdy bývalý plejer Bayernu, Interu Milán či Arsenalu, jenž do Polska dorazil z tureckého Antalyasporu, zvolil zrychlení narážečkou, jindy míč v klidu podržel a změnil tempo. Když nedostal přihrávku nebo na něj brankář volil zbytečně vysoký pas do hlavičkového souboje, občas zakroutil hlavou.

Sem mi to dej, několikrát ukazoval spoluhráčům na svou kopačku. Do sprintu už se mu nechtělo. I tak se však dostal do několika zajímavých možností. Když si chytře pokryl balon a pustil kolem Davida Lischky, ostravský stoper musel faulovat. Podolski ho vycvičil, hrozil nebezpečný brejk.

Po dvaceti minutách jeho ránu z první zpacifikoval Jan Laštůvka, krátce na to pálil ze šestnáctky asi metr vedle. Stadion jen zahučel. Po pauze už Lukas přenechal místo druhým, v přestávce doběhával kondiční manko.

Za týden proti Štětínu se na něj bude těšit celá Ekstraklasa.