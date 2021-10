Kdo neskáče a pak... Tribuna se zřítila. Hájek byl u toho: Šok, lekli jsme se

K incidentu došlo po utkání, když hráči Arnhemu přiběhli oslavit vítězství 1:0 k části stadionu, kde byli hostující fanoušci. Ti slavili tak bouřlivě, že část tribuny nápor neunesla a zřítila se. Nechyběl u toho ani Hájek, který se na hřiště dostal coby střídající šest minut před koncem.

„Seběhli jsme se oslavovat s našimi fanoušky ke kotli. Skákali jsme, dělali jsme to, co dělají oni, nebo oni dělají to, co my. Bylo to asi čtyři pět minut po zápase, skákali jsme čím dál víc, hecovali se a zničehonic prostě začala padat tribuna. Naštěstí se zastavila o kontejner, který byl pod tribunou. Tribuny tam nejsou hned na zemi, kolem hřiště je tam průchozí prostor se stánky a podobně,“ řekl Hájek v nahrávce od hráčské agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

„Celý stadion se na pár vteřin zastavil a jen se soustředil na to, co se stalo. Je to šok, lekli jsme se. Nevíš, co si máš v danou chvíli myslet. Jsi po zápase plný adrenalinu. Naši fanoušci vylezli o patro výš a pokračovali v tom. Říkal jsem si, že je to trochu divoké. Díky kontejneru tribuna naštěstí nespadla až na zem, to by mělo horší následky. Nikdo není zraněný, nikomu se nic nestalo, což je to nejpodstatnější. Mohlo to skončit daleko hůř,“ doplnil devětadvacetiletý obránce.

Zápas Nijmegenu s Arnhemem, který díky výhře poskočil na šesté místo nizozemské ligy, byl velmi vyhecovaný. „Jsou to dva týmy, které jsou od sebe vzdálené asi 10 až 15 kilometrů. Je tam obrovská rivalita, i když to je možná slabé slovo. Spíš obrovská nechuť. Mělo to dohru i po zápase. Začátek byl pád tribuny a končilo to tím, že jsme tři hodiny my i hráči Nijmegenu čekali v útrobách stadionu, až se situace uklidní,“ líčil Hájek.

„Když jsem viděl záběry, co se dělo venku, tak fanoušci na sobě měli kukly, ničili policejní auta, házeli po sobě šutry, lámali stromy, prali se s policií. Nevím, jestli to byl jeden nebo druhý tábor, ale je to samozřejmě dohra, kterou člověk nemá rád,“ dodal Hájek.

V této sezoně zasáhl do sedmi zápasů nizozemské ligy a šesti utkání Evropské konferenční ligy. Do Arnhemu přestoupil předloni z Plzně, předtím hrál ještě za Zlín a Mladou Boleslav.