Peklo v Trnavě! Legendy ostře: Hnůj, kuřecí mozečky. Slovan viní pořadatele

Hromadná potyčka fanoušků při derby mezi Trnavou a Slovanem Bratislava zatřásla Slovenskem a rezonuje nejen tam. Vzájemné provokace, házení dělobuchů v hledišti trnavského stadionu a nakonec i naběhnutí chuligánů na hrací plochu a vzájemná fyzická konfrontace. Vše nakonec uklidnil až zásah policejní pořádkové jednotky. Slavné derby skončilo dřív, než se pořádně rozjelo. Už po čtvrt hodině sudí Filip Glova duel přerušil, odvelel hráče do útrob stadionu a následně souboj předčasně ukončil.

„Důležité jsou v tomto ohledu všechny informace ze strany delegovaných osob, které budou součástí oficiálních zápisů. Po shromáždění kompletních zpráv zasedne Prezidium, které přijme finální rozhodnutí. ULK jednoznačně odsuzuje takové chování fanoušků, které nemá na fotbalových trávnících co dělat. Měla to být oslava fotbalu a návratu fanoušků po těžkém covidovém období. Místo toho, bohužel, se o výkonu hráčů na hřišti mluvit nebude,“ stojí ve stanovisku Unie ligových klubů.

„Byl to velmi smutný podvečer slovenského fotbalu,“ okomentoval blamáž v televizi Dajto bývalý reprezentační útočník Róbert Vittek, který během své kariéry hrál i za Slovan. „To se nemělo stát. Viděli jsme odvrácenou a velmi, velmi zlou reklamu pro slovenský fotbal. Celý týden jsme měli opěvovat derby, místo toho budeme hledat viníka,“ navázal.

Podle Vitteka by měla existovat výjimka, která umožní v takových zápasech těžkooděncům vstup před sektory fanoušků dříve, než až na pokyn pořadatelů, kdy už bývá často pozdě. „Když by tam byli už před zápasem, obě strany by byly klidnější. Emoce a hecování k tomu patří a nezmizí, ale fanoušci by měli větší respekt a nesledovali bychom takové záběry,“ konstatoval Vittek, který očekává, že utkání bude kontumováno v neprospěch Trnavy, která nezvládla jeho organizaci. „Veškeré velké předzápasové přípravy a dobrou kampaň pokazilo pár primitivů. Do té doby se hrálo ve výborném tempu, kluci šli nadoraz. O to je smutnější, jak to dopadlo. Tento nechutný zážitek opět odradí řadu lidí,“ doplnil Vittek.

„Tady fotbal prohrál. Jak chceme dostat víc fanoušků na stadiony, když se děje toto. Z reklamy na fotbal tu máme hrůzu. Kam se poděl respekt? Někteří ho nemají nejen vůči jiným lidem, ale ani vůči bezpečnostním složkám či autoritám. Toto je čistý vandalismus, který se přes fotbal dostává mezi lidi,“ prohlásil bývalý slovenský reprezentant Marek Sapara.

Přímo na stadionu sledoval utkání Marian Gáborík, bývalý slovenský hokejový útočník. „Taková videa nedělám často, ale po dnešním zážitku musím. Hrály proti sobě dva nejlepší týmy, měla to být oslava fotbalu. Místo toho to byla oslava hulvátství, zbabělosti a totální neférovosti. Už nechci být svědkem něčeho takového. A ty děti, které toho byly svědky… To je něco hrozného. Své dítě bych na takový zápas nepustil,“ reagoval vítěz Stanley Cupu s Los Angeles na svém Instagramu. „Věřím, že z toho vyvodí patřičné důsledky. Po dlouhé době máme sportovní události s lidmi, máme si to užívat a místo toho se stane taková věc. To je hnůj! Velmi smutné,“ dodal.

View this post on Instagram Příspěvek sdílený mgaborik12 (@mgaborik12)

„Mám extrémní averzi k zbabělcům, kteří kopou a bijí někoho, kdo je v bezbranné pozici. V NHL jsou jiní borci, bitkaři, ale kodex praví, že jak je někdo na zemi, je konec. Avšak vidím, že ne každý zná ‚férovky‘, na kterých vyrůstali praví chlapi a ne padavky dneška. Zbabělci, jestli si myslíte, že toto z vás dělá chlapy… prorazili jste dno, které jsou vaše zakrslé kuřecí mozečky schopné vnímat. Dělá to z vás ubohé, připosrané idioty, určitě ne pravé muže,“ nebral si servítky Boris Valábik, bývalý hokejista, který rovněž prošel NHL.

Stanovisko Trnavy „FC Spartak ostře odsuzuje chování fanoušků, kteří způsobili výtržnosti během zápasu Spartak Trnava – Slovan Bratislava. Po jejich řádění následně hlavní rozhodčí Filip Glova derby předčasně ukončil. Tento zápas měl být oslavou fotbalu a těšili se na něj mnozí fanoušci, kteří se dostali přímo na stadion nebo jej sledovali u obrazovek. Mohla to být reklama na fotbal ve fantastické kulise, ale kvůli desítkám nepříčetných fanoušků na obou stranách to byla reklama negativ. V první řadě bychom se chtěli omluvit všem slušným fanouškům za to, že museli být svědky takového neakceptovatelného chování některých jedinců. Chceme dělat fotbal pro zábavu a pro potěšení jiných, kteří o to stojí. Místo toho museli rodiče uplakaným dětem vysvětlovat, co se to děje. Kam jsme se to dostali?! Nebudeme ukazovat prstem na to, kdo celou neudržitelnou situaci způsobil. Ti, kteří na zápase byli, si svůj názor udělají. Jsme si jistí, že bez viny není ani jedna strana. Proto budeme maximálně součinní při vyšetřování těchto událostí a budeme trvat na rázném potrestání viníků, bez ohledu na to, ke kterému klubu se hlásí. Nemáme nejmenší zájem, aby se takoví ‚fanoušci‘ jakýmkoliv způsobem ztotožňovali s naším klubem a víc se na stadion nedostanou. Zápas překročil všechny meze tolerovatelného chování a jako klub jsme připravení přijmout náš díl odpovědnosti. Nechceme házet všechny fanoušky do jednoho pytle, ale s těmi, kteří nejsou ochotni akceptovat nastavená pravidla, nechceme mít nic společného. Nebudeme se jich nekriticky zastávat jen proto, že nosí šály v našich barvách. Jde nám o tu drtivou většinu, která přišla na fotbal. Za tyto incidenty nenesou žádnou vinu hráči, kteří se nijak neprovinili, ba naopak, jejich dvoutýdenní úsilí vešlo kvůli nepřizpůsobivým hlupákům nazmar, bez toho, aby udělali chybu na hřišti. Apelujeme proto na kompetentních, aby se tento zápas momentálně dvou nejlepších slovenských mužstev mohl dohrát v náhradním termínu, klidně i bez přítomnosti diváků.“