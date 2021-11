Ex-liberecký Mara terčem urážek kvůli víře. Spoluhráči bylo do pláče

Kamso Mara po přesunu do Bejtaru • SEG Football

Bejtar sice od loňského roku spoluvlastní královská rodina z Abú Zabí, část fanoušků klubu ale o ničem muslimském nechce ani slyšet. Nacionalistické hnutí, které si říká La Familia, v kotli věší plakáty s nápisy „Smrt muslimům“ a otevřeně vyjadřuje pýchu nad faktem, že za Bejtar nikdy nehrál žádný Arab. Po hráči Alim Mohamedovi, který nyní hraje za Maccabi Haifa, dokonce požadovali, aby si změnil jméno, protože Mohamed zní příliš muslimsky. Majitel klubu tehdy La Familii hrozil žalobou.

Arabové sice za Bejtar nehráli, několik muslimů ale ano, a tím zatím posledním je právě ex-liberecký Kamso Mara. Když Bejtar vyhrál 3:0 na hřišti Maccabi Petah Tikva, členové La Familie začali Maru při děkovačce urážet kvůli jeho víře. Dva se dokonce neúspěšně pokusili proniknout na hřiště.

„Je mi do pláče. Kamso je tady hráč s největším srdcem. Nejdřív kvůli zranění nemohl hrát, ale obětoval tomu všechno. Je to ostuda, co mu provedli. Stojíme za ním,“ řekl izraelským médiím Marův spoluhráč Edwin Gyasi, záložník Ghany.

Mara se do Bejtaru přesunul poté, co se v Liberci rozkmotřil s trenéry. V Izraeli vinou zranění dlouho nehrál, poprvé naskočil až 18. října, v dalších třech zápasech ale vždy nastoupil v základní sestavě. Asi by ale nebylo divu, kdyby se mu z takové atmosféry chtělo zase brzy pryč...