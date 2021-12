Z exsparťana Kangy je Srb. Svému klubu otevřel příležitost na trhu

Když působil ve FORTUNA:LIZE, pozornost na sebe strhával ve velkém. Guélor Kanga patřil k nejdiskutovanějším fotbalistům nejvyšší soutěže. Po návratu do Crvene zvezdy Bělehrad je kolem něj živo dál. Konflikt na letišti, hádka s koučem a těsný únik vyhazovu z mužstva. V dubnu letošního roku pak kauza kolem jeho původu. Nyní je čerstvě v hlavní roli Kangovo nové občanství – reprezentant Gabonu se stal i Srbem.

V prostředí českého fotbalu zanechal vizitku muže dvou tváří. Guélor Kanga na sebe dokázal jak na hřišti, tak mimo něj upozornit pozitivně i negativně. „Za dva a půl roku, co v našem klubu působil, splňoval vše, jak bychom si představovali jen poslední tři měsíce před vypršením smlouvy,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Bylo to v období, kdy nabídl výstřednímu hráči smlouvu na rok s opcí. Kanga odmítl a tím byla opona za jeho štací v rudém nadobro zatažena.

Vrátil se do CZ Bělehrad a ani tam nezůstal upozaděn svým zvyklostem. Po sváru s trenérem Dejanem Stankovičem během a po zápase v Liberci v Evropské lize a eskapádě na letišti, kde se dostal do konfliktu s celníky, mu dokonce mělo hrozit úplné vyřazení z kádru. „Ve všech týmech dochází k neshodám. Nesmí to však mužstvo ovlivnit. Mluvili jsme s Kangou a byl potrestán podle pravidel klubu. Pochopil, že udělal chybu a rozhodnutí přijal,“ komentoval v prosinci 2020 nastalou situaci bělehradský celek.

O čtyři měsíce později byl Kanga znovu středem pozornosti. A že to byla pořádná kauza. Zástupci Demokratické republiky Kongo na letitých hráčských licencích proklamovali, že je gabonský ofenzivní středopolař údajně o pět let starším konžským rodákem z Kinshasy. Měl se narodit jako Kiaku-Kiaku Kianga už v roce 1985. Následně přišly úřady s tím, že Kangova matka zemřela již v roce 1986, což rovněž neladilo s oficiálně uváděným narozením 1. září 1990.

Nejčerstvější dění kolem Kangy je ale trochu jiného rázu, byť z též sféry. Bývalý záložník Sparty je nově Evropanem. „Gelor William Kanga Kaku, narozen 1. září 1990 v Oyemu, občan Gabonské republiky, je přijat ke státnímu občanství Srbské republiky,“ bylo oficiálně oznámeno v úředním věstníku. Po El Fardou Benovi je tak druhým zahraničním hráčem Crvene zvezdy, který získal srbský pas.

Kanga hrál v červenobílém celku z Bělehradu v letech 2016 – 2018. Následně působil ve Spartě, ale v roce 2020 se vrátil. Nyní splnil požadované podmínky pro získání srbského občanství a zároveň vytvořil svému klubu prostor pro příchod dalšího fotbalisty se statusem cizince. V srbské soutěži totiž může být v mužstvu jen čtveřice takových hráčů.

Konkrétně v CZ Bělehrad jsou to nyní Axel Bakayoko, Sékou Sanogo a Lois Diony. Není tajemstvím, že na klubovém radaru je malijský obránce a spoluhráč Matouše Trmala z portugalské Vítorie Falaye Sacko. Kangův úřední počin mu tak částečně otevírá dveře coby čtvrtému do party.