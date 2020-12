Kanga: konflikt na letišti i hádka s koučem. Hrozilo vyřazení z týmu

Není zraněný, ani nepatří do sorty hráčů nakažených koronavirem. Guélor Kanga přesto nebyl na soupisce Crvene zvezdy Bělehrad pro poslední dvě ligová utkání. Naposledy nastoupil 10. prosince v duelu Evropské ligy na hřišti Liberce (0:0).

Gabonský reprezentant jednoduše nefiguroval v plánech trenéra Dejana Stankoviče. A to z prostého důvodu: hlavní letní posila srbského mistra, která se do klubu vrátila po angažmá ve Spartě, totiž sobě vlastním způsobem zlobí. Řada hříchů Kangu stála pozici, dokonce mu mělo hrozit i úplné vyřazení z mužstva.

Podle Mozzart Sportu, nejnavštěvovanějšího srbského sportovního serveru, mělo už během poločasu zápasu v Liberci dojít k vášnivé diskuzi právě mezi Kangou a Stankovičem. K neshodám pak došlo i po skončení zápasu. Gaboňan neblaze nesl to, že jej trenér v 52. minutě vystřídal, kouči v daný moment ani nepodal ruku.

Po návratu do Srbska pak na sebe strhl Kanga pozornost znovu, a to na bělehradském letišti, kde se dostal do konfliktu s celníky. Ve chvíli, kdy mu chtěla jedna z žen zkontrolovat tašku, začal jí zavazadlo vytrhávat z rukou. Naštěstí byl poblíž jeden z jeho spoluhráčů, který zabránil většímu skandálu. Co Kangu vedlo k takovému počínání, není známo.

Kanga - Zvezdina bitanga 😂💪 pic.twitter.com/4mGuIDVTnL — Velibor Vasović (@VasovicVelibor) December 11, 2020

Gaboňanovo chování každopádně vrhlo temný stín na až zářnou auru, která z Crvene Zvezdy minimálně do té doby sálala. A to zejména díky vynikajícím výsledkům, aktuálně vládne lize, když po 19. kolech má na kontě 17 výher a dvě remízy, navíc postoupila do jarní fáze Evropské ligy. Šlo o tak vážné prohřešky, že hlavní trenér Stankovič byl připraven učinit radikální řešení: absolutní vyřazení Kangy z kádru.

K tomu zatím nedošlo, nicméně od inkriminovaných momentů Kanga ani jednou nenastoupil, nebyl ani mezi náhradníky. Dle klubového vyjádření by ale už mělo být vše urovnáno. „Pokud jde o informace ohledně slovního konfliktu mezi trenérem Stankovičem a Kangou, chce Crvena Zvezda celou situaci vyjasnit, aby zastavila veškeré spekulace. Ve všech týmech dochází ke konfliktům, bude tomu tak vždy. Neexistuje žádný klub, který by byl na takové věci imunní. Nesmí to však mužstvo ovlivnit. Mluvili jsme s Kangou a byl potrestán podle pravidel klubu. Pochopil, že udělal chybu a rozhodnutí přijal. Má smlouvu ještě na tři roky a budeme pokračovat společně,“ uvedl srbský celek.

Povodom informacija o verbalnom sukobu šefa stručnog štaba našeg kluba Dejana Stankovića i igrača Gelora Kange, Crvena zvezda želi da pojasni situaciju kako bi se prekinula sva nagađanja. Sukoba u ekipama uvek ima i biće ih. Ne postoji klub i ekipa imuni na tako nešto.



🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/hiPpErA84E — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 17, 2020

Otázkou je, zda stejné stanovisko zaujímá skutečně i trenér Stankovič. Mnohé může naznačit páteční pohárový zápas s Radem. Pokud Kanga nenastoupí, vyvstane řada otázek. Bude to totiž pro mnohé naznačovat, že situace mezi hráčem a koučem idylická nadále není.

V tom případě si z fotbalového hlediska budou v CZ Bělehrad muset položit pravděpodobně zásadní otázku. „Má pro nás větší cenu Kanga, nebo Stankovič?“ Na druhou stranu si vedení klubu musí uvědomit i finanční souvislosti – absolutní vyřazení Gaboňana z mužstva by mělo dopad na jeho případný prodej.

Zřejmé je, že „vyžehlení“ Kangova statusu bude v každém případě vyžadovat notnou dávku diplomacie a kompromisu. Dosud stihl Gaboňan po návratu ze Sparty odehrát napříč soutěžemi 18 zápasů, ve který vstřelil tři branky a přidal pět asistencí.