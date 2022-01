Bony zpátky v Nizozemsku: chtěl do Arnhemu, posílil rivala. Fanoušci zuří

Před osmi a půl lety ze země tulipánů vystřelil do Premier League. Dnes se vrací zpátky na místo činu. Ovšem není to Arnhem, který Wilfrieda Bonyho prodal za 400 milionů do Swansea. Nový domov útočníka z Pobřeží slonoviny je o 20 kilometrů dál. Tam, kde své zápasy hraje NEC Nijmegen. Ano, tušíte správně - někdejší sparťanský forvard posílil úhlavního rivala.

Sice už prožívá kristova léta, ale stejně… Představte si, kdyby teď Wilfried Bony teoreticky místo do Sparty zamířil na druhý břeh Vltavy a zapózoval v Edenu se slávistickým dresem.

Zhruba tak si nyní musí připadat fanoušci Vitesse Arnhem a NEC Nijmegen. Jedni jsou zhrzení, druzí nejlepšího střelce Eredivisie ze sezony 2012/13 vyhánějí pryč.

Příznivci Nijmegenu dokonce před stadionem vyvěsili transparenty, které čerstvou posilu zrovna dvakrát nekvitují. „Bony není vítán“ stojí na jednom z nich. „Bony v našich barvách? Nikdy,“ doplňuje jej další.

„Je to ožehavé téma, já vím,“ promluvil Bony v rozhovoru pro klubový web. „Ale udělám vše, co je v mých silách, abych se co nejrychleji dostal do formy a co nejvíce pomohl. Věřím, že dostanu šanci ukázat, co ve mně je.“

Nadšení ovšem nepanuje ani v Arnhemu, kde urostlý útočník řádil v letech 2011 až 2013. v 77 zápasech nasázel 58 gólů. Fanoušci jsou kyselí z toho, že bývalou modlu uvidí v dresu největšího rivala.

Přitom nechybělo moc a Bony se vrátil zpátky na místo činu. „Několikrát do klubu volal, chtěl se sem vrátit,“ prozrazuje český obránce Tomáš Hájek, který obléká dres Vitesse od léta 2019. „Týmová manažerka nám říkala, že byla s Bonym v kontaktu, ale nedomluvili se. Klub nechtěl jít do rizika.“

V Arnhemu zkrátka zachovali chladnou hlavu a sentiment odložili stranou. Dalšího útočníka momentálně nepotřebují. Bony navíc poslední roky laboroval se zraněním. Naposledy působil v Saúdské Arábii. V Al Ittihad však vydržel pouhých deset měsíců a poté se s klubem domluvil na předčasném ukončení smlouvy. Navíc se začalo spekulovat o tom, že by mohl ukončit profesionální kariéru.

Rodák z Abidjanu se však nevzdal. Naopak věří v restart v zemi, která jej po úspěšném angažmá ve Spartě posunula do nejlepší ligy na světě. „Jsem šťastný, že jsem na testech uspěl a budu moct hrát za Nijmegen. Po odchodu ze Saúdské Arábie jsem ještě nebyl připraven skončit s fotbalem. V Nizozemsku se mi kdysi dařilo, jsem rád, že se mi dostalo šance vrátit se do Eredivisie,“ pronesl v úvodním rozhovoru.

Na testech uspěl i díky okolnostem světové pandemie. Kluby nechtějí rozhazovat za drahé posily. Nijmegen navíc nepatří mezi celky, které by se mohly honosit bezednou pokladnou a ukázat si na kohokoliv prstem.

„Najít dobrého útočníka v zimě je obtížné. Kluby v současné situaci nepouštějí hráče, bojí se, aby jim někdo nevypadl kvůli covidu. Ostatní pak nemají kde brát,“ posteskl si sportovní ředitel Ted van Leeuwen, který Bonyho vykupoval ze Sparty právě do Arnhemu.

I to byl jeden z důvodů, proč Bony zakotvil v Nijmegenu. „Stále má motivaci uspět. Sice dlouho nehrál, ale nevypadá špatně. Je celkem fit. Ještě rok a půl chce hrát a pak teprve ukončí kariéru.“

Hájek naopak v nitru duše doufá, že Bony už má svůj vrchol za sebou. „Náš regionální rival v něm může získat zajímavou posilu,“ přemítá český stoper nad jedním z možných scénářů Bonyho závěrečného angažmá.

