Hancko o LM, přestupu, repre i Spartě: Kiks s Vikingem mě pořád se*e

Ve Spartě držel obranné šiky. Ke konci jeho letenského angažmá se zdálo, že českou ligu přerostl. Přesun do Feyenoordu Rotterdam tak byl logickým krokem. Že ale se svým novým zaměstnavatelem prožije spanilou jízdu nizozemskou Eredivisií zakončenou titulem, asi nečekal ani zarytý optimista. Dávid Hancko v Holandsku dokazuje, že roste ve špičkového evropského stopera. Společně jsme zavzpomínali na nepovedené intermezzo ve Fiorentině, začátky ve Spartě, na kiks proti Vikingu Stavanger a hlavně na to, jak se spoluhráči přelstil Ajax a PSV.

Mistr Nizozemska s Feyenoordem. Jak vám to zní?

„Je to fantastické. Poslední dny, které jsme s týmem prožili, byly nezapomenutelné. Jednoznačně jde o největší úspěch mojí kariéry. Myslím, že si to pořád ještě zcela neuvědomuju, poslední týdny jsme to před sebou tlačili a těšili jsme se na tenhle moment.“

Titul jste získali dvě kola před koncem ligy. Byl nějaký tlak od vedení, abyste sezonu dohráli důstojně? Někdy člověka přece jen oslavy přemůžou.

„Měli jsme několik dní volna, ale v pátek už klasicky trénink a potom tradičně na hotel, jako by nebylo nic rozhodnuto. Pořád jsme se mohli stát nejúspěšnějším týmem v historii Feyenoordu, co se týká zisku bodů za jednu sezónu a kouč Slot toho chtěl docílit a my také.“

Jaký je vlastně kouč Arne Slot?

„Jedním slovem skvělý. Často se mě lidé ptají, co stálo za úspěchem Feyenoordu, když se před sezonou totálně proměnil tým, tak vždy odpovídám, že je to velká zásluha právě trenéra Slota. Neříkám to, abych mu nějak podlézal, ale on je detailista, motivátor a takticky nesmírně vyspělý trenér. To, jakým způsobem byl schopný nás připravit na každého soupeře, jsem snad ještě nezažil. Hodně jsem se toho během roku v Nizozemsku naučil právě i díky němu.“

Feyenoord bývá v Nizozemí ten třetí vzadu. Letos Ajax a PSV až nebývale ztráceli. V čem podle vás hlavní favorité zaspali?

„V podstatě jste to řekl. Oni nevyhrávali a my ano. Tím, že jsme systematicky sbírali body, dostávali jsme je pod tlak, na který nebyli až tolik zvyklí. Dostali jsme se na první místo v posledním kole před MS a celou jarní část jsme vydrželi ve skvělých výkonech, takže jsme se nemuseli ohlížet na ostatní. Důležité taky bylo, že jsme ty top zápasy proti nim prostě neprohrávali.“

Poslední titul Feyenoordu přišel v roce 2017. Jediným pamětníkem, který zůstal v klubu je brankář Justin Biljow, který byl navíc tenkrát jen náhradníkem. Byl cílem v této sezoně titul s úplně novým týmem, nebo je to něco nad plán?

„Přišel jsem už do rozjeté sezóny. První zápas jsem odehrál ve čtvrtém kole, takže pokud na kluky někdo vyvíjel tlak před sezónou, že se jede na titul, já vlastně ani nevím. Během sezóny se o tom nemluvilo. Postupně samozřejmě ano, když vám chybí pár bodů na titul, tak už na to myslíte, ale že by to byl předsezónní cíl, tak jsem to vůbec nevnímal.“

Navenek to působilo, že jste nepotřeboval žádnou aklimatizaci, naskočil jste do sestavy a hrál. Přišly nějaké těžkosti?

„Vůbec ne! S tím se pojí taková příhoda. Někdy v únoru, březnu si mě zavolali trenér s asistentem, že si se mnou chtějí popovídat v klidu o samotě, jak se tam cítím. Kouč se mi vlastně omlouval, že tím, jak hraju dobře a působím na hřišti i