Tři měsíce, 15 minut na place, sestup a konec. Hašek se v Polsku loučí

Fotbalista Martin Hašek skončil po třech měsících ve Wisle Plock, s níž sestoupil do druhé ligy. Sedmadvacetiletý záložník měl v klubu smlouvu do konce sezony s klauzulí o možnosti prodloužení spolupráce, kterou se však Wisla podle klubového webu rozhodla nevyužít. Hašek posílil Plock na konci února, z procedurálních důvodů však za něj mohl nastoupit až od 5. dubna. Nakonec si v polské lize připsal pouze tři krátké starty.

Hašek naskočil jen do tří zápasů, dohromady na pouhých 15 minut (5 minut proti Zaglebie Lubin, 4 minuty na hřišti Legie Varšava a 6 minut ve Vratislavi).

Někdejší mládežnický reprezentant hrál v minulosti mimo jiné za pražské kluby Bohemians 1905 a Spartu, s níž se však v lednu 2020 dostal do sporu, jelikož odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Poté, co se nedohodl na přestupu do Maccabi Haifa, byl přeřazen do B-týmu. Po dalších neshodách podal 12. března 2020 jednostrannou výpověď.

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) loni v listopadu rozhodla, že hráč vypověděl smlouvu neoprávněně. Sportovní soud tím potvrdil dřívější verdikt sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR. V druhoinstančním řízení tehdy dostal Hašek nařízeno zaplatit letenskému klubu kompenzaci ve výši 800 tisíc eur (téměř 18,8 milionu korun), CAS stanovil výši částky na 94.702 eur (přes 2,2 milionu korun).

V lednu 2021 si Hašek našel angažmá v německém Würzburgu, s nímž sestoupil do třetí ligy. V září téhož roku odešel do Erzurumsporu. Letos v lednu ale turecké mužstvo opustil. Podle tamních médií klubu sdělil, že trpí psychickými problémy.