Petržela: Do Ruska bych nešel. Ale Jarošíka chápu, byť bude za „vraha“

Kdykoli se něco šustne okolo českých sportovců nebo trenérů v Rusku, zaručeně mu zazvoní telefon. Poprvé, podruhé, potřetí... Stejně jako v úterý, kdy vyšlo najevo, že trenér Jiří Jarošík má nakročeno do FK Orenburg , kde by mohl nahradit Marcela Ličku. Ten má pro změnu namířeno do Dynama Moskva. „Celý den mi volají Rusáci, z Čechů jste první,“ hlásil odpoledne Vlastimil Petržela, jehož si na východě považují díky čtyřletému angažmá v Zenitu Petrohrad (2002-2006). Pokud by šlo o něho samotného, má jasno. „Do Ruska bych určitě nešel, v žádném případě,“ tvrdí. První osoby se však nápadně drží. „Vyjadřovat se k Jirkovi je pro mě strašně těžké. Je v jiné situaci, celkem ho i chápu,“ dodává na téma možného kontroverzního angažmá.

Ve velké, leč běsy zmítané zemi na východě si udělal výborné jméno. Jako hráč tam válel za CSKA Moskva i Samaru. Našel tam druhý domov i manželku Zlatu, jeho švagrem je fotbalista Anton Švec. Teď by se Jarošík mohl, ovšem za diametrálně odlišných okolností, vrátit. „Jasno bude v řádu dnů,“ uvedl on sám na dotaz serveru iSport.cz. Dává tenhle krok smysl? Petrželovi, který pětačtyřicetiletému kouči fandí, ne – i ano.

Co si tedy o tom, že by Jiří Jarošík odešel do Ruska a nahradil Marcela Ličku, myslíte?

„Na tom, že Marcela Ličku berou v Dynamu, jsem se svým hlasem tak trošku podílel. Jsou to asi dva měsíce, co mi z Moskvy volali a ptali se na něho. A já jim ho samozřejmě doporučil. V Orenburgu zanechal velkou stopu, zajímaly se o něho skoro všechny ruské kluby, takže se dalo čekat, že se posune. Netušil jsem ale, že Orenburg bude chtít dalšího českého trenéra a že oslovil Jirku Jarošíka. Je to velice šikovný kluk a je volný.“

K Jarošíkovi máte hodně blízko, za vás si ve Spartě připsal ligový debut. A také jste o něm řekl, že si jednou ve Spartě uvědomí, že ho mají vzít. Mluvili jste spolu na téma Rusko?

„Bavili jsme se o tom před osmi měsíci, kdy byl ještě v Teplicích. Říkal mi tehdy, že ho do Ruska chtěli, že má odtamtud manželku, její bráchové hrají v první lize. Ale že situace je taková, že tam jít nemůže. Teď u nás asi žádnou jinou nabídku neměl, tak jestli jim na to kývnul... Ale to netuším, zatím to ještě není hotové. Co vám k tomu mám říct za názor...“

To, jestli je podle vás rozumné a na místě do Ruska v době války na Ukrajině jít.

„Řeknu to takhle: Já bych tam nešel. V žádném případě. V téhle situaci mi to připadá úplně špatně. Ale Jirka má polovinu rodiny z Ruska, já ne. Je v naprosto jiné situaci než já. Takže ho celkem chápu, jestli nabídku, když ji nakonec dostane, vezme a do Orenburgu půjde.“

I přesto, že evropské země, včetně Česka, stojí proti ruské agresi?

„Vždyť jsem na to odpověděl: Já bych tam teď určitě nešel. Jirka mi povídal, že on ano, že jeho manželka se chce vrátit domů a že by si tam asi našel uplatnění taky. V Rusku má kořeny, takže se mu ani nedivím, že takhle uvažuje, když v Česku práci na úrovni, kterou si zaslouží, nedostal. Tak se rozhoduje a u něho je to trošku jiné než třeba u mě nebo kohokoli jiného.“

Nemáte obavu, že by si tím v Česku, ale i některých evropských státech zavřel dveře?

„Myslím, že v Evropě se na něho takhle dívat nebudou. Že na to takhle moc nehledí. Mám spoustu ruských známých, jsou to manažeři nebo trenéři a normálně, bez problémů pracují v Anglii nebo Německu. V Česku Jirka samozřejmě problém mít bude, to je jasné. I sportovci, kteří tam byli, dnes Rusko odsuzují. Díváme se na něj dost ostře, pro Ukrajinu se tady dělá maximum. Ale tohle nechci za Jirku řešit. Myslím, že to vezme, že takovou nabídku nevyhodí. Navíc milion eur by tady vydělal asi těžko.“

Když vám kvůli Jarošíkovi v úterý z Ruska volali, co jste jim o něm řekl?

„Od nich jsem se o zájmu Orenburgu dozvěděl poprvé, takže zájem o něho bude pravda, jinak by mi nevolali. Samozřejmě jsem ho vychválil až do nebes, nemůžu jinak. Toho kluka mám rád, víte, že na něho tenhle názor mám. Takže jsem ho pochválil, že je výborný trenér. A taky se mě ptali na to, jak se na to, že by šel do Ruska, budou dívat v Česku. Pro Čechy bude ´vrah´, u nás ho asi odsoudí, protože se na válku díváme jinak, je to barbarství a zvěrstvo. Jirka si toho vyslechne a přečte o sobě ještě dost, jestli to klapne, budou to hnusné věci. Ale opakuju, že u něho je to trošku jiná situace, když má napůl ruskou rodinu. Je to pro něho strašně těžké rozhodování. A pro mě je hrozně těžké se k tomu vyjadřovat, fandím mu. Na druhé straně jsem na něho i na Marcela Ličku pyšný. Prosadit se v Rusku není jednoduché, já si tím prošel sám, mohl by o tom vyprávět i Jarda Hřebík (působil půl roku v Dynamu Moskva), který to tam, chudák, nakonec odnesl.“

Říkáte hnusné věci, ale tak to být nemusí. Nicméně kritika by byla celkem pochopitelná, nemyslíte?

„Jirka má na válku jasný názor. A myslím, že ho nebude skrývat ani tam. S válkou určitě nesouhlasí. A stejného názoru je Marcel, který se jím taky nijak netajil, válku neschvaluje.“

Mám ale pocit, že už o tom raději moc nemluví a tomuhle tématu se vyhýbá...

„K válce se v ruských novinách vyjádřil. Řekl, že s ní nesouhlasí, ale že sport je sport.“