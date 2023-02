Svědík je jako já, říká Petržela. Ve Spartě zjistí, že mají vzít Jarošíka

Video se připravuje ... Bývala to uzavřená společnost stále stejných tváří, jež se dokola točily na jednotlivých štacích. Jenže je tu nová doba, časy a generace se mění. A tak FORTUNA:LIGA zažívá nástup neokoukaných koučů, kteří se na top úrovni teprve prosazují, a přitom rovnou podstupují náročné mise. „Mám radost, když se objeví mladý trenér a je úspěšný,“ říká Vlastimil Petržela, jenž už ve třiatřiceti vedl poprvé Slavii a později i Spartu, Liberec, Bohemians, Baník či Zenit Petrohrad. Přečtěte si, jak hodnotí jednotlivé ligové „greenhorny“ a co například říká zvyku českobudějovických parťáků Marka Nikla a Tomáše Zápotočného rozdělit si při koučování zápas na půl. Ve videu se navíc podívejte na to, proč se Petržela zhlédl v jiné „váhové kategorii“: impulzivním Martinu Svědíkovi ze Slovácka.

Jaroslav Veselý Bohemians Praha 1905, 45 let Odtrénovaných zápasů ve F:L: 29 Petržela: „Bohemka je můj bývalý klub a samozřejmě fandím jí i trenérovi. Mám radost z toho, že se pohybují nahoře. Jako hráče, brankáře, si Veselého nevybavuju, vím, že jako trenér byl s Ivanem Haškem venku (ve Spojených arabských emirátech) a co mám zprávy, kluci si ho chválili, mluvili o něm velice dobře. Možná lidé ani nečekali, že se mu v Bohemce bude dařit. I když zápas se Spartou byl šílený a pak prohráli v Budějovicích. Zaujalo mě, že víc dělají body venku než doma, to je záhada. Mé krédo bylo, že doma, před vlastními fanoušky, musíme vyhrávat. Ti Bohemians by si to zasloužili i teď. Ale ještě uvidíme...“ Trenér Bohemians Jaroslav Veselý • Foto Pavel Mazáč/sport

Radoslav Kováč FK Pardubice, 43 let Odtrénovaných zápasů ve F:L: 48 (oficiálně 12) Petržela: „Byl jsem hodně zvědavý, jak si v Pardubicích povede. A jsem rád, že se mu daří, i když tomu moc lidí nevěřilo. On ale má obrovské hráčské zkušenosti, bohatou kariéru, pracoval pro Spartu. Proto věřím, že ty mraky zkušeností prodá a Pardubice zachrání, udělaly dobře, že ho angažovaly. Možná mohl s trenéřinou začít dřív, což beru podle sebe – já začínal ve dvaatřiceti třiatřiceti a hned ve Slavii. A neuškodilo mi to, byla to obrovská škola. I Radek se ale do trenérské práce pustil naplno. Po zápasech mluví rozumně, co do stylu fotbalu se, myslím, přizpůsobil prostředí a tomu, jaké jsou tam možnosti. Vymačkává z toho maximum.“ Radoslav Kováč objímá pardubického hrdinu Dominika Janoška • Foto Michal Beránek / Sport

Richard Dostálek Zbrojovka Brno, 48 let Odtrénovaných zápasů ve F:L: 48 Petržela: „Znám ho spíš jako bývalého hráče, jsem od něho daleko. Takže si ho moc hodnotit netroufám. Ale se Zbrojovkou dělá zázraky, vzhledem k tomu, že to není bohatý klub a jaké má k dispozici hráče. Dělá maximum, jsou s ním spokojení. Když ho třeba slyším, jak mluví o záložníkovi Michalovi Ševčíkovi, tak je to naprosto správné. Já bych ho taky kritizoval. Určitě ho nezajímá, že má jít do Sparty, ale záleží mu na tom, aby Brno hrálo dobře, aby v něm Ševčík odváděl perfektní výkony. A musí ho udržet v určitých hranicích.“ Brněnský kouč Richard Dostálek • Foto ČTK / Uhlíř Patrik

Marek Nikl oficiálně hlavní trenér České Budějovice, 47 let Odtrénovaných zápasů ve F:L: 4 + Tomáš Zápotočný oficiálně asistent Odtrénovaných zápasů ve F:L: 4 Petržela: „Mám je rád a držím jim palce. Jsou to takové moje fotbalové děti, srdcovka. Budějovice určitě zvednou, hodně jim pomůžou. Samozřejmě to bude taky těžká práce, ale půjdou nahoru. Stoprocentně budou úspěšní, mají před sebou obrovskou budoucnost. Těmhle klukům musím fandit, i kdybych nechtěl. Marek u mě začínal v Bohemce, pak se dostal do Německa, své zkušenosti prodá. Stejně jako Tomáš. Ten byl takové pohlazení v Ostravě, měl jsem ho jako kapitána a byl na něj naprostý spoleh. Fotbalu oba dávají úplně všechno a milují ho. Moc si vážím toho, že jsem je oba mohl trénovat, nezapomenu na to do konce života. Nebývá časté, že by si trenéři rozdělili, že jeden bude koučovat první poločas a další ten druhý. Střídal? Já bych to nedovolil, vždycky jsem musel mít hlavní slovo. Ale u nich pro to mám pochopení, naprosto si věří, spoléhají jeden na druhého, nejsou to podrazáci. Ani jeden si nehraje na šéfa, dělí se padesát na padesát. Jsou velcí kamarádi, takže v pořádku. Všechno má svá pro i proti, ale záleží na lidech. A hráči je berou, co jsem slyšel, v Příbrami měli velkou autoritu. Marek vypadá, že je Tomáš trošku impulzivnější a Marek takový tichý, ale je to jenom zdání. Mára je uvnitř taky pěkný divoch, má to v sobě. Když někam vyjel, tam tráva nerostla. Tomáš by si jen měl dodělat trenérskou licenci. Oba jsou obrovsky ambiciózní, necháme se překvapit, jestli i dál v kariéře budou pracovat spolu.“ Zklamané trenérské duo Českých Budějovic. Zleva Tomáš Zápotočný a Marek Nikl po prohře s Libercem • Foto ČTK / Pancer Václav