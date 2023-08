Lingr: Spadla mi brada. Slavia se bála odchodu zadarmo, ale to bych neudělal

Byly poslední dny a hodiny intenzivní?

„To si pište. Zatím se rozkoukávám, ještě jsem si ani nestihl uvědomit, co se mi podařilo. Ve středu jsem podepsal smlouvu, ve čtvrtek poprvé individuálně trénoval, do toho oficiální oznámení transferu a v pátek další trénink. Bylo to vážně hektické. V pondělí se v rozmezí tří hodin všechno upeklo, najednou bylo hotovo.“

Šlo o bleskovou akci. Měl jste okamžitě jasno, že nabídka Feyenoordu je přesně taková, na kterou čekáte?

„Hnedle. Jak všichni vědí, zahraničí jsem si strašně přál vyzkoušet. Zbývalo posledních pár dní do konce přestupového období… V pondělí jsem byl v Edenu v posilovně, agent Radek Matějek mně informoval, že v jedenáct začínají jednání. Za dvě hodiny mi volal trenér Houštecký, že mu budu chybět. Šlo to rychle. Na nic jsem nečekal.“

Pro slávistické trenéry to byla rána, pořád doufali, že zůstanete a podepíšete novou smlouvu. Co se v Edenu dělo, když vše vylezlo na povrch?

„V úterý večer jsem se rozloučil všemi kluky, s trenéry. Bylo to dost emotivní. V kabině nikdo nečekal, že může přijít něco tak velkého. Všichni ale byli rádi. Viděl jsem upřímnou radost v očích, moc mi takový přestup přáli. To samé trenéři. Rozloučení bylo krásné. Když jsem odcházel z kabiny, Mick van Buren pustil nejslavnější chorál Feyenoordu. Bylo to hezký, dojemný.“

Mick, coby ortodoxní fanoušek Feyenoordu, prý měl z přestupu větší radost než vy.

(směje se) „Jo, byl obrovsky nadšený. Ještě než se zpráva prohnala kabinou, zjišťoval, jestli je na mém odchodu kus pravdy. Jakmile bude moct, okamžitě